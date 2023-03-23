На такі істерики в ефірі 24 Каналу відреагував радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він пояснив, що снаряди зі збідненим ураном є у будь-якій армії й використовуються саме проти бронетехніки, аби ефективніше пробивати броню, не більше. Це не ядерна зброя.
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"Насамперед нам потрібна будь-яка зброя, яка дозволить знищувати російську техніку. Є заява наших американських партнерів до росіян, що, якщо вони не вчили фізику і так бажають захистити свою бронетехніку – вони можуть її просто вивезти з території України. І тоді не будуть її втрачати", – наголосив посадовець.
Пропагандисти істерять через уранові снаряди
Михайло Подоляк зазначив, що завжди з іронією спостерігає за заявами Лукашенка. Він звернув увагу, що, за словами нелегітимного президента, Білорусь час від часу нібито отримує ядерну зброю.
Лукашенко взагалі не розуміється на війні і процесах, які сьогодні відбуваються. Він абсолютно відірваний від реальності. Живе собі пан, чимось займається, хай собі живе. Поки принаймні Росія ще існує в такому вигляді. Це ж не має сенсу – звертати увагу на слова, які говорять, наприклад, Пєсков, Лавров, Лукашенко,
– переконаний він.
Радник голови Офісу Президента України підкреслив, що зараз головна ціль для усіх українців – виграти війну, а Лукашенко та інші воєнні злочинці потім будуть відповідати за усі жахи, які вони скоїли в нашій країні.
"Оцей пан буде потім розказувати, навіщо він це зробив з Мачулищами. Тобто чому наші діти мали шугатися від постійного використання МіГ-31, втрачати своє дитинство у бомбосховищах. Оці питання ми будемо ставити. І тоді ми з ним проговоримо, й заодно, може, проговоримо курс 8 та 9-го класу середньої школи з фізики", – додав Подоляк.
Що відомо про передачу Україні боєприпасів зі збідненого урану
- Заступниця міністра оборони Британії Анабель Ґолді повідомила, що окрім надання Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2, їх забезпечать боєприпасами, включаючи бронебійні снаряди, які містять збіднений уран. Ці снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.
- Європейська медична комісія провела відповідне дослідження впливу цих снарядів. Висновки свідчать, що суттєвого впливу з відхиленням від норми на екологію, тварин та людей в місцях застосування снарядів немає.
- Російський диктатор Владімір Путін прокоментував ініціативу Британії про постачання Києву снарядів зі збідненим ураном. "Захід вирішив воювати з Росією до останнього українця не на словах, а на ділі. Росія буде змушена реагувати, якщо колективний Захід починає застосовувати зброю з ядерним компонентом", – заявив кремлівський диктатор.
- У Міністерстві оборони Британії зауважили, що Росія навмисне сіє дезінформацію. У відомстві підтвердили, що відправлять снаряди зі збідненим ураном в Україну. Там зазначили, що британська армія використовує цей матеріал у своїх снарядах "протягом десятиліть".