На такі істерики в ефірі 24 Каналу відреагував радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він пояснив, що снаряди зі збідненим ураном є у будь-якій армії й використовуються саме проти бронетехніки, аби ефективніше пробивати броню, не більше. Це не ядерна зброя.

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"Насамперед нам потрібна будь-яка зброя, яка дозволить знищувати російську техніку. Є заява наших американських партнерів до росіян, що, якщо вони не вчили фізику і так бажають захистити свою бронетехніку – вони можуть її просто вивезти з території України. І тоді не будуть її втрачати", – наголосив посадовець.

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Михайло Подоляк зазначив, що завжди з іронією спостерігає за заявами Лукашенка. Він звернув увагу, що, за словами нелегітимного президента, Білорусь час від часу нібито отримує ядерну зброю.

Лукашенко взагалі не розуміється на війні і процесах, які сьогодні відбуваються. Він абсолютно відірваний від реальності. Живе собі пан, чимось займається, хай собі живе. Поки принаймні Росія ще існує в такому вигляді. Це ж не має сенсу – звертати увагу на слова, які говорять, наприклад, Пєсков, Лавров, Лукашенко,

– переконаний він.

Радник голови Офісу Президента України підкреслив, що зараз головна ціль для усіх українців – виграти війну, а Лукашенко та інші воєнні злочинці потім будуть відповідати за усі жахи, які вони скоїли в нашій країні.

"Оцей пан буде потім розказувати, навіщо він це зробив з Мачулищами. Тобто чому наші діти мали шугатися від постійного використання МіГ-31, втрачати своє дитинство у бомбосховищах. Оці питання ми будемо ставити. І тоді ми з ним проговоримо, й заодно, може, проговоримо курс 8 та 9-го класу середньої школи з фізики", – додав Подоляк.

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