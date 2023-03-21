Про це повідомила заступниця міністра оборони Британії Анабель Голді. Зауважимо, що раніше Велика Британія передала ЗСУ високотехнологічні ракети Brimstone 2.
До теми Британія передасть Україні ескадрилью танків Challenger 2: що ще буде у пакеті допомоги
Британія передасть Україні бронебійні снаряди
Окрім надання Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпаси, включаючи бронебійні снаряди, які містять збіднений уран,
– заявила Голді.
Вона зазначила, що ці снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.
Збіднений уран – це метал високої щільності. Завдяки високій густині збіднений уран також використовується у броні військової техніки (зокрема у танках M1 Abrams) та бронебійних снарядах. Може бути використаний як ядерне паливо у реакторах на біжучій хвилі.
Військова допомога Україні: останні новини
- США 20 березня оголосили про черговий пакет військової допомоги, який кілька днів тому анонсували в Білому домі. Україна отримає від США допомогу на 350 мільйонів доларів.
- Також США нададуть новий пакет військової допомоги для України. Серед озброєння та військової техніки, яка має прийти до нас, є річкові катери. Можна припустити, що їх може використати ЗСУ під час форсування Дніпра на Херсонщині.
- Зауважимо, що Україна вже отримала перші танки Leopard від Норвегії. Крім танків, до України прибула зброя й техніка з нового пакету військової допомоги.
- Окрім цього, Україна вже зовсім скоро отримає перші німецькі бойові машини піхоти Marder. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вони "вже на шляху до України".
- До речі, США не лише надає нам зброю та техніку зі своїх запасів. У країні також виготовляють боєприпаси, з допомогою яких Україна продовжує боронити свою свободу та незалежність.