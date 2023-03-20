Деталі повідомило міністерство оборони Норвегії. Відомо, що у пакет входить 8 танків Leopard 2A і 4 ремонтно-евакуаційні машини.

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Крім броньованої техніки, Норвегія виділяє цільові кошти на закупівлю боєприпасів і запасних частин.

Зараз ми вважаємо абсолютно правильним підтримувати Україну. Для норвезької та європейської безпеки важливо, щоб Росія не мала успіху у своїй агресії,

– заявив міністр оборони Бйорн Арільд Грам.

У міноборони зазначили, що танки відіграють одну з вирішальних ролей у майбутньому наступі Збройних Сил України, який дасть змогу українському народу повернути свої землі.

Довідка. Норвегія пообіцяла передати Україні 12 танків, вісім із них – Leopard 2. Загалом, за інформацією глави Пентагону Ллойда Остіна, 9 країн передадуть Україні понад 150 танків Leopard. Крім того, Україна отримає 14 танків Challenger 2 від Великої Британії та 31 танк Abrams від США.

Як Норвегія підтримує Україну

Крім влади, яка надає регулярну військову допомогу, Україну підтримують і звичайні норвежці. Так, уночі 24 лютого, в роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, 73-річний норвежець К'єтіл Крейн влаштував атракцію для російських дипломатів. Він увімкнув під їхньою резиденцією сигнал повітряної тривоги. Чоловік хотів, щоб росіяни відчули, як це – прокидатися під звуки сирен.

Додамо, що у Варшаві 24 лютого активісти прийшли під будівлю, де живуть російські дипломати, і ввімкнули сирени та звуки вибухів. Акцію протесту провели на вулиці Бетховена, 3 о 6 ранку.