Чоловік хотів, щоб росіяни відчули, як це – прокидатися під звуки сирен. Відео за участю норвежця стало вірусним.

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Норвежець увімкнув сирени для російських дипломатів

Біля резиденції дипломатів російського посольства в Осло о 2:34 24 лютого норвежець увімкнув сигнал повітряної тривоги. Він розповів, що хотів розбудити росіян як метафорично, так і фізично – щоб вони на собі відчули, як прокидатися серед ночі від сирен.

За словами чоловіка, він стурбований тим, що люди забувають про повномасштабну війну в Україні. К'єтіл Крейн сподівається, що його акція нагадає, що вона досі триває.

За день до акції норвежець повідомив про свій план людей, які мешкають поруч. Водночас він додав, що готовий заплатити штраф або навіть бути арештованим.

Відео з-під резиденції російських послів стало вірусним після того, як його опублікувала у своєму твітері журналістка Іне Бак Іверсен.

К'єтіл Крейн, норвезький 73-річний дідусь, абсолютна легенда! Він дізнався, де в Осло живуть російські дипломати (чому їх досі не вигнали, я не знаю), і посеред ночі вирушає туди, щоб підірвати звук старої сирени під їхніми вікнами. На його футболці написано "розбуди росіянина",

– мовиться у підписі до ролика.

Дивіться відео, як норвежець будив російських дипломатів сиренами

Активісти з плакатом "Russia is a terrorist state" пробудили російських дипломатів сиренами

У Варшаві 24 лютого активісти прийшли під будівлю, де живуть російські дипломати, і ввімкнули сирени та звуки вибухів. Акцію протесту провели на вулиці Бетховена, 3 о 6 ранку.

Російські дипломати у Варшаві, які проживають на вулиці Бетховена, 3, голосно прокинулися. У річницю вторгнення в Україну о 6 ранку вони почули сирени тривоги та звуки вибухів,

– мовиться у повідомленні журналістів.

Активісти розмістили поблизу будівлі великий плакат з написом "Russia is a terrorist state".