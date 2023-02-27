Мужчина хотел, чтобы россияне почувствовали, как это – просыпаться под звуки сирен. Видео с участием норвежца стало вирусным.

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Норвежец включил сирены для российских дипломатов

У резиденции дипломатов российского посольства в Осло в 2:34 24 февраля норвежец включил сигнал воздушной тревоги. Он рассказал, что хотел разбудить россиян как метафорически, так и физически – чтобы они на себе почувствовали, как просыпаться ночью от сирен.

По словам мужчины, его беспокоит то, что люди забывают о полномасштабной войне в Украине. Кьетил Крейн надеется, что его акция напомнит, что она до сих пор продолжается.

За день до акции норвежец сообщил о своем плане живущих рядом людей. В то же время, он добавил, что готов заплатить штраф или даже быть арестованным.

Видео из-под резиденции российских послов стало вирусным после того, как его опубликовала в своем твиттере журналистка Инне Бак Иверсен.

Кьетил Крейн, норвежский 73-летний дедушка, абсолютная легенда! Он узнал, где в Осло живут российские дипломаты (почему их до сих пор не выгнали, я не знаю), и ночью отправляется туда, чтобы взорвать звук старой сирены под их окнами. На его футболке написано "разбуди россиянина",

– говорится в подписи к ролику.

Смотрите видео, как норвежец будил российских дипломатов сиренами

Активисты с плакатом "Russia is a terrorist state" разбудили российских дипломатов сиренами

В Варшаве 24 февраля активисты пришли под здание, где живут российские дипломаты, и включили сирены и звуки взрывов. Акцию протеста провели на улице Бетховена, 3 в 6 утра.

Российские дипломаты в Варшаве, проживающие на улице Бетховена, 3, громко проснулись. В годовщину вторжения в Украину в 6 утра они услышали сирены тревоги и звуки взрывов,

– говорится в сообщении журналистов.

Активисты разместили у здания большой плакат с надписью "Russia is a terrorist state".