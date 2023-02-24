Видео с места событий обнародовали в соцсетях польского СМИ RadioZet. Что известно об этой акции протеста – рассказывает 24 Канал.

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Активисты с плакатом "Russia is a terrorist state" пробудили российских дипломатов сиренами

В пятницу, 24 февраля, активисты в Варшаве пришли под здание, где живут российские дипломаты, и включили сирены и звуки взрывов. Как сообщают польские СМИ, акцию протеста провели на улице Бетховена, 3 в 6 утра.

Российские дипломаты в Варшаве, проживающие на улице Бетховена, 3, громко очнулись. В годовщину вторжения в Украину в 6 утра они услышали сирены тревоги и звуки взрывов,

– говорится в сообщении журналистов.

В Польше российских дипломатов разбудили в 6 утра сиренами и звуками взрывов: смотрите видео

Как видно на видео, активисты разместили у здания большой плакат с надписью "Russia is a terrorist state". Отметим, что в Верховной Раде также были распространены кадры по акции в Варшаве.

К слову, активисты также в этот день хотят провести в Варшаве акцию "365 дней героизма, 365 дней поддержки". Она состоится в 17.30 под посольством России в столице Польши на улице Бельведерской, 49.

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На дороге у посольства России в Лондоне появилось большое знамя Украины

К годовщине полномасштабной войны России в разных странах Европы люди проводят акции в поддержку украинского народа. В частности, один из таких протестов против произвола россиян состоялся и в Великобритании.

На одной из улиц Лондона, где как раз расположено посольство страны-агрессора, активисты разрисовали дорогу в сине-желтый. Известно, что рисунок занимает площадь 500 квадратных метров.

На него израсходовали около 340 литров нетоксичной, предназначенной для дорожных работ краски. В то же время, сообщают, что четырех активистов задержала лондонская полиция. Их подозревают в преднамеренном причинении вреда и препятствии автомобильному движению.

В годовщину полномасштабного вторжения ведущие 24 Канала обратились к украинцам: смотрите видео