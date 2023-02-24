Відео з місця подій оприлюднили у соцмережах польського ЗМІ RadioZet. Що відомо про цю акцію протесту – розповідає 24 Канал.

Читайте також Лютий, що затягнувся на рік: 100 фото війни, які назавжди у нашій пам'яті

Активісти з плакатом "Russia is a terrorist state" пробудили російських дипломатів сиренами

У п'ятницю, 24 лютого, активісти у Варшаві прийшли під будівлю, де живуть російські дипломати, і ввімкнули сирени та звуки вибухів. Як повідомляють польські ЗМІ, акцію протесту провели на вулиці Бетховена, 3 о 6 ранку.

Російські дипломати у Варшаві, які проживають на вулиці Бетховена, 3, голосно прокинулися. У річницю вторгнення в Україну о 6 ранку вони почули сирени тривоги та звуки вибухів,

– мовиться у повідомленні журналістів.

У Польщі російських дипломатів розбудили о 6 ранку сиренами й звуками вибухів: дивіться відео

Як видно на відео, активісти розмістили поблизу будівлі великий плакат з написом "Russia is a terrorist state". Зазначимо, що у Верховній Раді також поширили кадри з акції у Варшаві.

До слова, активісти також цього дня хочуть провести у Варшаві акцію "365 днів героїзму, 365 днів підтримки". Вона відбудеться о 17:30 під посольством Росії у столиці Польщі на вулиці Бельведерській, 49.

Зверніть увагу Вкрали право на життя: у Брюсселі вшанували пам'ять загиблих і закатованих дітей з України

На дорозі біля посольства Росії у Лондоні з'явився великий прапор України

До роковин повномасштабної війни Росії у різних країнах Європи люди проводять акції на підтримку українського народу. Зокрема один з таких протестів проти свавілля росіян відбувся й у Великій Британії.

На одній з вулиць Лондона, де якраз розмішене посольство країни-агресорки, активісти розмалювали дорогу у синьо-жовтий. Відомо, що малюнок займає площу 500 квадратних метрів.

На нього витратили близько 340 літрів нетоксичної, призначеної для дорожніх робіт фарби. Водночас повідомляють, що чотирьох активістів затримала лондонська поліція. Їх підозрюють в умисному заподіянні шкоди та перешкоджанні автомобільному руху.

У роковини повномасштабного вторгнення ведучі 24 Каналу звернулися до українців: дивіться відео