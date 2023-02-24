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До теми На годиннику – 4:50: хронологія 24 лютого 2022 – яким був найдовший день у нашому житті

Лютий

Вибухи розбудили киян близько 5 години ранку. Ще до 6 години в Південній та Західній частині Києва утворилися затори на автошляхах: кияни намагались вивезти сім'ї якомога далі від звуків вибухів.

Черга з авто на виїзд із Києва у перший день повномасштабного вторгнення / Фото Getty Images

24 лютого Росія почала наступ на багатьох напрямках одразу. Перші сирени, бомбардування та свист ракет почули ледь не у кожному місті.



Чугуїв. Ранок 24 лютого – жителька Чугуєва, Харківська область, після обстрілу росіян / Фото Alex Lourie

Метро майже відразу стало прихистком для людей під час ракетних ударів. Фото, на якому мама годує немовля грудьми на платформі київського метро, завірусилось та стало уособленням незламності українських матерів.

На фото Тетяна Блізняк з донькою Марічкою, якій на той час виповнилося два місяці. Разом із чоловіком, донькою вони спустилися в метро, коли у Києві пролунала повітряна тривога.



25 лютого, Київ, мама годує немовля у метро під час повітряної тривоги / Фото Андраша Фьольдеса

Російська ракета влучила в житловий будинок на Лобановського на третій день повномасштабної війни. Загинули двоє людей, шестеро були поранені.​

Київ, 26 лютого, російська ракета пробила в одній із секцій будівлі діру із 17 по 21 поверхи / Фото Віталія Кличка



Київ, 26 лютого, мама тримає за руку доньку, на плечі у неї автомат / Фото з соцмереж

У перші дні після вторгнення у багатьох містах України утворились черги не лише на виїзд. Біля військоматів збирались сміливці, які були готові взяти до рук зброю та захищати свій дім та країну.

25 лютого, Фастів, чоловіки отримують зброю для захисту та оборони / Фото The New York Times, Redux

На Сході ситуація була найгіршою. Росіяни накривали вогнем Маріуполь з особливою жорстокістю.

Медики роблять реанімацію дівчинці, яка постраждала під час обстрілу в Маріуполі 27 лютого 2022 / Фото АР, Євгена Малолєтки



Вибух у житловому будинку в Маріуполі після обстрілу російськими танками / Фото Євгена Малолєтки

Березень

Маріуполь. Марина Яцко біжить за своїм чоловіком Федором, який тримає їхнього закривавленого 18-місячного сина Кирила. Хлопчика поранив уламок снаряда під час обстрілу російськими військами. Лікарям не вдалось його врятувати.

Обстріл російськими військами Маріуполя 4 березня 2022 року / Фото АР, Євгена Малолєтки



Батько плаче над мертвим тілом сина, що лежить на ношах у пологовому будинку, переобладнаному під медичне відділення швидкої допомоги у Маріуполі, 2 березня 2022 року / Фото АР, Євгена Малолєтки

ДСНС і волонтери виносять поранену вагітну жінку з пологового будинку в Маріуполі, який атакували росіяни 9 березня. Дитина народилася мертвою. Через пів години померла і мати / Фото AP, Євгена Малолєтки

Жінка за розбитим лобовим склом її автомобіля після евакуації з Маріуполя 25 березня / Фото Getty Images



Маріуполь, березень, російські військові преевіряють чоловіка на контрольно-пропускному пункті на виїзді з міста під час евакуації / Фото Getty Images

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Київщина. Люди за допомогою військових покидають місто Ірпінь, яке росіяни нещадно обстрілюють уже тиждень. Маршрут складний, багатьом доводиться йти пішки по обстріляних дорогах і пошкоджених мостах.

Евакуація жителів Ірпеня під обстрілами 7 березня / Фото AP, Getty Images, The New York Times

Ще одне впізнаване фото війни, яке облетіло шпальти багатьох ЗМІ, теж з Ірпеня. Воно про людяність та співчуття. Жінка полишаючи місто, намагалася евакуювати собак з інвалідністю, аби не залишити їх помирати під обстрілами.



Анастасія Тиха разом з чоловіком Артуром Лі вивезла з охопленого війною Ірпеня 15 собак, зокрема, з інвалідністю, 5 котів, хамелеона, черепаху, хом'яка та павука / Фото Christopher Occhicone

План росіян захопити Україну "за три дні" провалився. Росіяни окупували території на Півдні, зокрема захопили Херсон, а на Півночі намагались просунутись до Києва. Відтак, передмістя столиці – Буча, Ірпінь, Гостомель – на той час були місцями запеклих боїв.

Із України, рятуючись від війни, виїхали декілька мільйонів людей. Тисячі інших стали переселенцями в межах країни, багато хто з них втратив житло.



Батько прощається зі своїм сином та дружиною. Чоловік лишається у Києві, щоб воювати / Фото AP



Українські біженці чекають транспорту на пропускному пункті Медика, Польща / Фото АР



Київ, жінка плаче біля свого розтрощеного ракетним ударом будинку / Фото АР

Хлопчик на гойдалках перед зруйнованим будинком у Києві / Фото Getty Images

Квітень

На початку квітня українські захисники витіснили росіян з Київщини та Чернігівщини. Тоді світу відкрились жахливі свідчення звірств на окупованих територіях.

Буча стала символом воєнних злочинів: росіяни розстрілювали місцевих мешканців просто на вулицях.

Фото жіночої руки з червоним манікюром облетіло перші шпальти світових ЗМІ. Саме завдяки йому жінку опізнали родичі та знайомі. 5 березня Ірина Фількіна намагалася виїхати з Бучі машиною, яка евакуйовувала людей за місто, але їй не вистачило місця. Тож вона вирішила повернутися додому на велосипеді. За 15 хвилин їзди від дому її розстріляли російські військові.

Передмістя Києва після відходу росіян / Фото AP



6-річний хлопчик стоїть біля могили матері у дворі свого будинку в Бучі. Жінка померла від голоду та стресу через війну. Хлопчик приніс консерви до неї на могилу / Фото AP

Російські військові продовжували регулярно обстрілювали українські міста – на початку квітня вдарили по вокзалу Краматорська.



Лікар несе 11-річну Яну Степаненко, яка втратила обидві ноги під час ракетного обстрілу росіянами вокзалу в Краматорську / Фото AP

На той час ще прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув із візитом в Україну 9 квітня. Разом з президентом Володимиром Зеленським вони прогулялися Банковою / Фото ОП

Травень

В оточеному Маріуполі українські захисники продовжували опір. Окупанти взяли місто в облогу і безперервно обстрілювали. Розбомбили драмтеатр, де переховувались і могли загинути сотні людей.

Комбінат "Азовсталь" перетворився на фортецю. У середині травня за наказом командування українські захисники здалися у полон.

Українські військові в повному оточені на заводі "Азовсталь" / Фото пресофіцера полку "Азов" Дмитра Козацького



Автопортрет Дмитра Козацького в останній день перебування на "Азовсталі". Захисник опублікував фото зі словами "Ну от і все. Дякую з прихисток, "Азовсталь" — місце моєї смерті й мого життя". У мережі згодом фото часто підписуватимуть "Світло переможе темряву".

Червень

Росія не могла здобути перемог на фронті, а відтак продовжувала бити ракетами по українських містах. Наприкінці червня російські військові зруйнували ТРЦ у Кременчуку.

У червні Україна наблизилася членства ЄЄ, адже 23 числа разом із сусідньою Молдовою отримала статус кандидата на вступ. У цей день до України прибули перші американські HIMARS.

Діти граються на знищеній російській техніці перед Свято-Михайлівським монастирем у Києві, 12 червня / Фото DOCKS

Випускники школи танцюють біля мішків з піском, які захищають фасад оперного театру, Одеса, 15 червня / Фото The New York Times

Прощання з Романом Ратушним – відомим громадським активістом. З першого дня масштабного російського вторгнення Ратушний брав участь у боях під Києвом, а потім був розвідником у складі 93-ї бригади "Холодний Яр". Громадський активіст найбільш відомий активною протидією забудові Протасового Яру в Києві / Фото Заборона

Липень

Ще до початку липня українські військові вибили росіян з острова Зміїний, що став символом спротиву, і невдовзі встановили на ньому державний прапор.

7 липня, на острові Зміїний знову замайорів український стяг / Фото AP

Ворог все ще нещадно обстрілює Харків. 20 липня внаслідок удару загинули троє людей, серед них 13-річний хлопчик. 15-річна сестра загиблого хлопця отримала осколкові поранення.

Батько упродовж двох годин читав над загиблим сином молитви, весь цей час за руку чоловіка тримала поліцейська.

Харків, чоловік тримає за руку сина, який загинув внаслідок обстрілу росіянами / Фото AP

Миколаївська область стала жертвою продовольчого терору Росії – понад 60 сільськогосподарських підприємств і портових споруд, сотні гектарів посівів і полів було знищено артилерійськими та ракетними ударами.

Розбомблений зерновий бункер із палаючим зерном у Засіллі / Фото Getty Images

22 липня Росія уклала договір з ООН та Туреччиною, зобов'язавшись не зашкоджувати безпечному транспортуванню зерна Чорним морем з трьох українських портів. Через місяць, коли зерносховища вже заповнилися новим урожаєм, а в Києві припустили можливість залучити до зернового "коридору" порти Миколаївщини, окупанти знову атакували елеватори.

Серпень

Президент Володимир Зеленський записав звернення з нагоди Дня незалежності України на фоні розбитих російських танків.

"Парад" російської техніки в Україні може бути тільки таким! Слава Україні, слава ЗСУ!", – наголосив президент.



Президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців у День Незалежності на Хрещатику на фоні спаленої російської техніки / Фото ОП

Російська спалена техніка на Хрещатику, 24 серпня / Фото ОП

Серпень став першим місяцем повномасштабного вторгнення, коли російським окупантам не вдалося захопити жодного українського міста. ЗСУ готувались до контрнаступу – звільняти Херсонщину і Харківщину.

Підготовка контрнаступу ЗСУ на Херсонщині / Фото Костянтин Ліберов



Україн​ські військові з 53 омбр під час відпрацювання з РСЗВ по позиціях окупантів на Херсонському напрямку. Боєць з кавуном в руках натякає, що звільнення Херсону уже скоро / Фото Костянтина Ліберова

Паралельно з військовим терором, ворог розпочав терор проти критичної інфраструктури країни.

На фото – палаюча ТЕЦ-5 міста Харків 11 серпня. Містяни майже на добу залишились без світла та зв'язку. Тоді про майбутні блекаути українці ще не здогадувались.



Пожежа внаслідок ракетного удару росіян по ТЕС Харкова 25 серпня / Фото Костянтина Ліберова

Вересень

Українські поля до кінця літа, на початок врожайного сезону, були всіяні вирвами від снарядів. Багатостраждальна земля: замість колосся і жовто-зелених килимів вона посічена вирвами від обстрілів.

Поле, вкрите вирвами від обстрілів, поблизу Ізюма, Харківська область, 13 вересня / Фото Костянтина Ліберова, AP

У вересні українські захисники просунулись на Харківщині: звільнили Балаклію, Ізюм, Куп'янськ і Лиман. На територіях, які перебували під окупацією, почали виявляти масові поховання.

Світ знову здригнувся: 15 вересня в Ізюмі виявили масове поховання. За даними Нацполіції, із могил дістали 447 тіл: 215 жінок, 194 чоловіків, п'ятеро дітей, а також 22 військовослужбовці. Крім того, виявили рештки 11 осіб, стать яких неможливо визначити. Більшість з ексгумованих тіл мали ознаки насильницької смерті, а 30 – сліди катувань.

Масове поховання в Ізюмі. Хрести нумерували цифрами, багато могил — безіменні / Фото Олега Синєгубова



Масове поховання в Ізюмі. Слідчі працювали тиждень / Фото Олега Синєгубова

Жовтень

Росія почала тероризувати українські міста новою зброєю, яку отримала від Ірану, дронами-камікадзе. Почались інтенсивні атаки по критичній інфраструктурі держави. Енергетична мережа – тепер одна з головних цілей ворога.



Київ, 17 жовтня, поліцейський з рушниці намагається збити дрон-камікадзе / Фото Getty Images

Водночас морські безпілотники – стали зброєю проти Росії. Такі дрони атакували й пошкодили кораблі Чорноморського флоту Росії у бухті Севастополя. А на залізничному мосту через Керченську протоку стався вибух, в результаті чого обвалилася частина автомобільного мосту.

Кримський міст частково обвалився внаслідок вибуху 8 жовтня / Фото Крим.Реалії

Листопад

11 листопада українські захисники звільнили Херсон, який був в окупації майже 9 місяців. Росіяни відійшли на лівий берег Дніпра, зруйнувавши інфраструктуру, і звідти почали обстрілювати місто. місцеві жителі кілька днів святкували звільнення міста, попри темряву, відсутність води та зв'язку.

Херсон у перші дні після звільнення / Фото Костянтин Ліберов

15 листопада росіяни здійснили 111 ударів по об'єктах критичної інфраструктури країни. 17 листопада Росія випустила по території України 16 ракет і 5 безпілотників. Через масовані обстріли міст, українці залишились без світла та зв'язку. Навіть у тих населених пунктах, де не було прильотів, довелося робити аварійні відключення електроенергії.



Львів під час блекауту 10 жовтня. Усе місто огорнула темрява / Фото Романа Балука

На Сході країни – у районі Бахмута та на Захід від Кремінної та Сватового точились найзапекліші бої.

"Шева" легендарний танкіст із добровольчого батальойну "Карпатська Січ" / Фото Костянтина Ліберова

Донеччина, український танкіст на передовій, під час відпрацюванню по позиціях ворога із трофейної техніки / Фото Костянтина Ліберова

Грудень

Цьогоріч багато україців вирішили святкувати Різдво 25 грудня. Українці попри війну зберегли традиції: Святвечір, коляда та молитва за мир.



Українські військові під час Святвечора на передовій / Фото Генштаб ЗСУ

Київ, 25 грудня, на станції Золоті Ворота лунала коляда / Фото Суспільного

Президент Володимир Зеленський здійснив перший за час повномасштабної війни закордонний візит до США, де зустрівся з американським лідером Джо Байденом, а також виступив на спільному засіданні обох палат Конгресу США.



Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Джо Байденом у Білому Домі / Фото ОП



Конгресмени зустрічають Володимира Зеленського 21 грудня / Фото AP

Зеленський вручив спікеру нижньої палати Конгресу Ненсі Пелосі український прапор, який йому попредньо передали захисники у Бахмуті / Фото AP

Слідчі зібрали тисячі уламків ракет, касетних бомб і снарядів, якими російські військові обстрілювали Харків, щоб надати докази воєнних злочинів Росії в Україні.

"Кладовище" снарядів у Харкові, грудень / Фото Костянтина Ліберова

Січень

14 січня, під час чергового масованого удару по Україні, в Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. У Повітряних силах підтвердили, що це була крилата ракета Х-22, випущена з бомбардувальника Ту-22 з Курської області Росії. Припускають, окупанти цілилися у Наддніпрянську ТЕС, а влучили у будинок.

Фото дівчини на руїнах знищеної російською ракетою квартири у Дніпрі облетіло ЗМІ і соцмережі. Нею виявилася 23-річна дніпрянка Анастасія Швець. Ракетний удар забрав життя батьків дівчини. Анастасії вдалось вижити. Війна забрала й коханого дівчини, він загинув під час звільнення Харківщини.



Анастасія Швець на руїнах своєї квартири у Дніпрі / Фото Громадського

Лютий

Наступ на Бахмут росіяни посилили ще в грудні, у лютому тиск продовжився. Місто стало головною ціллю ПВК "Вагнер" Пригожина. Окупанти отримали вказівку "здобути хоч якісь перемоги", але будь-якою ціною.

Попри намагання ворога, захисники України продовжують тримати оборону міста. Битва за Бахмут триває уже 9 місяців, місто стало буквально фортецею українського духу.

На фото – український військовий та військова у центрі міста тримаються за руки. Бо цінності українців незмінні –любов та жага до життя.



Бахмут, лютий, українські військові тримаються за руки у нескореному місті / Фото Костянтина Ліберова



У день, коли українці вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні, до Києва з неоголошеним візитом приїхав президент СшА Джозеф Байден. Це перший візит президента США в Україну за останні 15 років.



Президент та Перша леді зустріли президента США Джо Байдена на ґанку Маріїнського палацу / Фото ОП



Візит президента США Джо Байдена до Києва став історичним, лідер продемонстрував непохитнну підтримку українського народу у своїй боротьбі проти Росії / Фото ОП

Зеленський і Байден обійнялися на тлі меморіалу загиблих за Україну / Фото ОП

У переддень річниці повномасштабного російського нападу на Україну у Львові зібралися, щоб вшанувати пам'ять загиблих Героїв. Подвиги наших Захисників є світлом для світу.

Українці навіки пам'ятатимуть ціну волі та життя. Вічна Пам'ять і Слава полеглим Героям!

Поле Почесних поховань новітніх Героїв у Львові / Фото Романа Балука