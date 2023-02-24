Зеленський наголосив, що 24 лютого 2022 року – найважчий день новітньої історії, повідомляє 24 канал. Найдовший день у житті кожного українця та кожної українки. Люди прокинулися вранці й відтоді не засинають.

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Ми не підняли білий прапор, а стали боронити синьо-жовтий

Український лідер пригадав, що хтось пережив шок, хтось не знав, що сказати. Але водночас всі відчували, що робити. Українці не підняли білий прапор. Вони почали боронити синьо-жовтий. Українці не зламалися та не здалися. А символом цього стали герої-прикордонники острова Зміїного, а також – маршрут, за яким вони відправили "русскій воєнний корабль".

Зеленський звернувся до українців 24 лютого: дивіться відео

Зеленський наголосив: українці не знали, що буде завтра, але розуміли, що за кожне завтра треба битися.

І ми бились. І вигризали кожну добу. І ми вистояли в другий день. А далі – в третій. Три доби, які нам відводили на життя. Погрожували, що за 72 години нас не існуватиме. Але ми вистояли в четвертий день. А потім у п'ятий. А сьогодні стоїмо рівно один рік. І досі знаємо: за кожне завтра треба битися,

– наголосив український лідер.

Український лідер подякував усім, завдяки кому стоїть Україна: ЗСУ, СБУ, ССО, Нацгвардії, Нацполіції, ТРО, усім силам безпеки та оборони.

Україна зупинила "другу армію світу"

Україна пережила лютий, а далі настала весна. Україна пережила нові атаки, нові рани та новий біль. Весь світ побачив справжнє нутро Росії. Окупанти обстріляли пологовий будинок, драмтеатр у Маріуполі, Миколаївську ОВА, площу Свободи у Харкові, вокзал у Краматорську.

Весь світ побачив Бучу, Ірпінь, Бородянку. Кожен у світі чітко усвідомив, на що здатна Росія – що таке насправді "русскій мір".

Тоді ж весь світ побачив, на що спроможна Україна. Весь світ побачив нових героїв: оборонців Києва, захисників "Азовсталі". Весь світ побачив нові подвиги, які здійснювали цілі міста. Наші столиці-незламності – Харків, Чернігів, Маріуполь, Херсон, Миколаїв, Гостомель, Волноваха, Буча, Ірпінь, Охтирка.

З'являлися нові символи, нові оцінки та прогнози щодо України.

"Україна надихнула світ, Україна об'єднала світ"

Україна зазнавала нових ударів та дізнавалася про нові трагедії. Водночас – витримала. Завдяки людям, які щодня заради інших викладалася на повну. Зеленський наголосив, що це – медики, рятувальники, пожежники, залізничники. Вони врятували тисячі життів.

Зеленський пригадав, що далі були перші наступи та перші звільнені території. Окупантів знищували у Чорнобаївці. Загарбників вигнали з Київщини, Сумщини, Чернігівщини. На дно відправили крейсер "Москва". Відбувся перший "Рамштайн" та ленд-ліз – другий за всю історію. Україна здивувала, надихнула та об'єднала світ.

Український лідер подякував партнерам, союзникам та друзям за допомогу. За HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard.

У серпні окупанти не взяли жодного українського міста. Восени – Україна повернула додому Ізюм, Балаклію, Куп'янськ, Лиман, Херсонську область й Херсон.