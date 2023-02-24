Зеленский отметил, что 24 февраля 2022 года – самый трудный день новейшей истории. Самый длинный день в жизни каждого украинца и каждой украинки. Люди проснулись утром и с тех пор не засыпают.

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Мы не подняли белый флаг, а стали защищать сине-желтый

Украинский лидер вспомнил, что кто-то пережил шок, кто-то не знал, что сказать. Но в то же время все чувствовали, что делать. Украинцы не подняли белый флаг. Они начали защищать сине-желтый. Украинцы не сломались и не сдались. А символом этого стали герои-пограничники с острова Змеиного, а также маршрут, по которому они отправили "русский военный корабль".

Обращение Зеленского: смотрите видео

Зеленский подчеркнул: украинцы не знали, что будет завтра, но понимали, что за каждое завтра нужно сражаться.

И мы сражались. И выгрызали каждые сутки. И мы выстояли во второй день. А дальше – в третий. Трое суток, которые нам давали на жизнь. Угрожали, что через 72 часа нас не будет. Но мы выстояли и в четвертый день. А потом в пятый. А сегодня стоим ровно год. И до сих пор знаем: за каждое завтра надо сражаться,

– подчеркнул украинский лидер.

Украинский лидер поблагодарил всех, благодаря кому стоит Украина: ВСУ, СБУ, ССО, Нацгвардию, Нацполицию, ТрО, все силы безопасности и обороны.

Украина остановила "вторую армию мира"

Украина пережила февраль, а дальше наступила весна. Украина пережила новые атаки, новые раны и новую боль. Весь мир увидел настоящее нутро России. Оккупанты обстреляли роддом, драмтеатр в Мариуполе, Николаевскую ОВА, площадь Свободы в Харькове, вокзал в Краматорске.

Весь мир увидел Бучу, Ирпень, Бородянку. Каждый в мире ясно осознал, на что способна Россия – что такое на самом деле "русский мир".

Тогда же весь мир увидел, на что способна Украина. Весь мир увидел новых героев: защитников Киева, защитников "Азовстали". Весь мир увидел новые подвиги, которые совершали целые города. Наши столицы-несокрушимости – Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Николаев, Гостомель, Волноваха, Буча, Ирпень, Ахтырка.

Появлялись новые символы, новые оценки и прогнозы по Украине.

"Украина вдохновила мир, Украина объединила мир"

Украина подвергалась новым ударам и узнавала о новых трагедиях. В то же время – выдержала. Благодаря людям, которые каждый день ради других выкладывались по полной. Зеленский подчеркнул, что это – медики, спасатели, пожарные, железнодорожники. Они спасли тысячи жизней.

Зеленский напомнил, что дальше были первые наступления и первые освобожденные территории. Оккупантов уничтожали в Чернобаевке. Захватчиков выгнали из Киевщины, Сумщины, Черниговщины. На дно отправили крейсер "Москва". Состоялся первый "Рамштайн" и ленд-лиз – второй за всю историю. Украина удивила, вдохновила и объединила мир.

Украинский лидер поблагодарил партнеров, союзников и друзей за помощь. За HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard.

В августе оккупанты не взяли ни одного украинского города. Осенью – Украина вернула Изюм, Балаклею, Купянск, Лиман, Херсонскую область и Херсон.

"Украина освободит все свои земли"

Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий. Президент подчеркнул, что Украина не забыла о них.

"Так или иначе мы освободим все наши земли. Мы сделаем все, чтобы Украина вернулась. А всем, кто сейчас вынужден находится за границей: мы сделаем все, чтобы вы вернулись в Украину", – пообещал Зеленский.

Он также подчеркнул, что Украина вернет каждого пленника.

Только это все вместе станет победой. Украина видит ее даже в темноте.

"Мы выдерживаем все угрозы, обстрелы, кассетные бомбы, крылатые ракеты, дроны-камикадзе, блэкаут, холод. Мы сильнее этого. Это был год стойкости. Год неравнодушия. Год мужества. Год боли. Год надежды. Год выдержки. Год единства. Год несокрушимости. Лютый год несокрушимости", – заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что главный итог – Украина выстояла и не потерпела поражения. В этом году украинцы сделают все, чтобы победить.