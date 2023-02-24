Сегодня каждый из нас вспоминает то утро, от которого сейчас до боли сжимается сердце. Для всех оно начиналось по-разному и одновременно все равно трагически. Сейчас мы хотим вам рассказать о событиях годичной давности глазами журналистов. Тех, кто первым начал информировать украинцев и мир о начале полномасштабной войны. Как команда сайта 24 Канала прожила тот день – читайте дальше.

На часах – 4:50: хронология 24 февраля 2022 – каким был самый длинный день в нашей жизни

Чувства, которые невозможно объяснить: за считанные часы до…

23 февраля. Последний день той жизни, которую разделяет сейчас дата 24.02.22 на "до" и "после". Тогда большинство из нас наивно верило в то, что ситуация каким-то образом разрешится, ведь какая может быть война в Европе в XXI веке? Кто-то спорил на тему угрозы, кто-то готовил тревожный чемодан, но отказывался верить.

Если обернуться назад, то можно понять, что тогда в воздухе уже был запах войны. И самое удивительное дело – большинство из нас это чувствовали.

В этот день в редакции нас было не так много. Меньше, чем обычно. Однако настроение было не очень, а логического объяснения этому не было. Помню, по дороге в офис я просто смотрел на людей на улице и думал: "Что со всеми нами будет, если начнется?"

В редакции у нас тоже был странный разговор. Не только у меня было это странное предчувствие. Хотя в тот день я, как и мои коллеги, списывал все на переутомление. Мы работали в основном по 6 дней в неделю, потому что новостей становилось все больше и больше.

Верховная Рада одобрила чрезвычайное положение. Тогда стало не по себе. А потом Дмитрий Кулеба пишет, что во временно оккупированном Армянске эвакуируют ночную смену с завода, вероятно, россияне готовят провокацию. Сергей Гайдай говорит, что "Грады" бьют уже вглубь Луганщины. С обращением выходит президент. Говорит, что звонил в Кремль, но не ответили. Владимир Зеленский обращался к россиянам и убеждал их, что мы не хотим войны.

В тот вечер я вышел из редакции последним. На часах было уже за полночь…

До вторжения у нас ночью работал один редактор. В ночь на 24 февраля на смену вышел Олесь Друкач. Несмотря на поздний час, в рабочем чате началась активная переписка – нужно еще одного человека в помощь. На всякий случай. Около 4:00 должно было начаться заседание Совбеза ООН. Нужна была помощь.

После долгих дискуссий было решено, что помогать выйдет Ирина Буртык. И никто из нас не подозревал, что Совбез ночью – это только цветочки, а планы на случай вторжения, которые мы проговаривали с акцентом на то, что это просто перестраховка, – придется реализовывать.

Не было времени паниковать: как наша редакция встретила то роковое утро

На часах чуть едва за 04:00, и тут вдруг начинается срочное обращение Путина. Настолько ли сошел с ума диктатор, чтобы просто так выходить с обращением в такое время?

Олесь и Ирина совещались недолго. Хотя понимание того, действительно ли это начало вторжения, еще не было, но было очевидно одно – что-то не то.

Тогда началась реализация плана. Каким он был, спросите вы? Простым – те, кто работал, звонили по телефону руководству сайта, разбудили их и объяснили, что что-то не то. После этого руководство начало звонить каждому из команды. Звонок, которого мы боялись больше всего…

Не все проснулись сразу, поэтому часть редакторов стала свидетелями вторжения, а другие просыпались по тем или иным причинам не понимая, что происходит. В этом хаосе было понятно одно – мы должны работать.



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"Грады бьют вдоль границы от Житомира до Луганска", первые ракетные обстрелы, пробки на дорогах, переполненные вокзалы… Трудно было осознать, что это теперь наша реальность. Но потом стало легче – ВСУ приземлили первый российский самолет. Второй. Третий. Уничтожили 50 захватчиков под Счастьем. Враг нес потери.

На панику времени не было. Было время на новости, было время на обсуждение дальнейших действий и даже шутки, которые помогали держаться. На панику времени не было.

До вторжения на новостной ленте работали 12 редакторов и 4 выпускающих, однако в то утро все работники сайта стали частью новостной ленты. Кто-то вчера писал о спорте, шоубизнесе, недвижимости, технологиях, здоровье, криптовалюте и т.д., а сегодня он уже работает над новостями о ракетных обстрелах, тревогах и политике.

День был очень и очень длинным. Но более интересной была ночная смена – 5 добровольцев остались работать до утра. Всю ночь мы прислушиваться к тишине и писали в чате "Слышите? Что-то летит!" Хотя ничего и не летело.

Ночь была относительно спокойной, было много времени на то, чтобы наконец-то обдумать все, что случилось, но в лучших традициях нацистов россияне начали в четыре часа обстреливать Киев. Так наш покой прервался. Так и прошли первые сутки вторжения.

Воспоминания редакции о тех событиях

Анастасия Зазуляк – главный редактор сайта

Безусловно, наша редакция задолго до полномасштабного вторжения готовилась ко всем возможным развитиям событий. У нас был план, как будем работать, что будем менять. Если коротко, то мы полностью переорганизовали работу редакции. Те, кто еще вчера писал о спорте, технологиях или здоровье, уже в день полномасштабного вторжения стали бок о бок с редакторами новостной ленты. Не обошлось и без корректив в самом написании новостей. Нам временно пришлось отказаться от излюбленного стиля объяснения. Ставка была на оперативность и фактчекинг. Коротко, быстро и качественно. Люди должны знать, что происходит.

Мы понимали и коварство кремлевского диктатора, потому уже с начала января наши телефоны больше никогда не стояли на беззвучном режиме ночью. Конечно, спланировать реакцию и эмоции на войну невозможно. Несмотря на то, что у нас был готов план действий на случай Х, утро 24 внесло свои коррективы. Уже в 4 утра, еще во время обращения Путина, телефоны наших журналистов зазвонили по всем уголкам страны. Скажу откровенно, сообщать о том, что началась война – сложно и больно. Уже через несколько минут наша редакция в полном составе начала борьбу на информационном поле боя.

Мы встретили эту войну вместе под звуки обстрелов и сирен. Мы не растерялись, быстро собрались, оставили эмоции и каждый день работаем на одну цель. Наши телефоны до сих пор никогда не стоят в беззвучном режиме. Но в этот раз журналисты ждут моего звонка, чтобы встретить вместе нашу победу.

Наталья Боднар, шеф-редактор сайта

Вечер 23 февраля. Бесснежный Львов, люди, гуляющие по площади Рынок. Немного туристов. Необычно. Уже было ощущение, что скоро что-нибудь произойдет. "Представьте, что это наш последний спокойный вечер", – так сказала моя коллега, а теперь наш главный редактор Настя Зазуляк.

Я приехала поздно домой и впервые за несколько лет работы выключила тихий режим на телефоне.

В 4:46 он зазвонил. Наш редактор, Ира Буртык, разбудила меня со словами, что происходит что-то странное – есть обращение Путина, он говорит о начале какой-то спецоперации в Украине.

Я села за ноутбук в темной комнате, открыла телеграм. А там… Ракетные удары. Взрывы. В Киеве, Харькове, Одессе...

Начала будить коллег. Помню, как тогда еще выпускающая Ника Гавриленко без вопроса на мой звонок сказала: "Я поняла. Иду", Настя Зазуляк тоже. Как кто-то из редакторов спросонья спросил "Натали, война?"

Мы все понимали – война. Полномасштабная. Безумный новостной поток… Первая сирена в 7:40.

СМС от коллег, которые собираются выезжать из Киева, Днепра и других тогда опасных городов. Но разве мы знали в то утро, где безопасно?

А еще некоторые из коллег в то же утро написали, что на работу не выйдут – идут воевать.

Сайт работал нон-стоп, мы тоже. Одним из первых сообщений в рабочем чате было о вере в ВСУ. Дальше эта фраза стала для нас молитвой. Мы верили и работали. Поддерживали Силы обороны и друг друга. Было ощущение единства со всеми 44 миллионами украинцев, где каждый на своем фронте что-то делает для нашей Победы.

Прошел год. Пишу эти слова и не верю. В деталях вспоминаю то утро 24-го. Как много изменилось. Как много мы потеряли и одновременно получили.

Но кое-что осталось неизменным – вера в военных, вера в нас, вера в Украину и победу над Россией. Как 9 лет назад, год назад, сегодня, всегда.

Вероника Гавриленко, заместитель главного редактора

Вечером 23 февраля я была в офисе, хотя вообще ходила туда редко. Уговорила автора этого текста пойти за кебабом. Он решил пойти не за нашим стандартным кебабом у офиса, а чуть подальше. Эту фирму я тогда пробовала впервые. И теперь буду навсегда ассоциировать ее с началом вторжения и последним "мирным" ужином. Смена закончилась в 23:00. В 4:58 звонок. Говорю "Я иду". Началось, что тут спросишь.

Дальше, если заезженной метафорой, то все в тумане. Я работала на телеграмной смене (это листать 300+ каналов и выбирать инфу), не знаю, сколько кликов сделала в тот день, но примерно это выглядело так:

Работа выпускающего редактора на телеграме в начале вторжения: смотрите видео

Подозреваю, что психика просто замьютила этот день. Я помню только какие-то небольшие отрывки. Много-много информации, нервов, шока, какая-то тревога за окном, я одна дома и от этого еще страшнее.

Сейчас я думаю так: что бы ни произошло дальше, "второе – третье" наступление, ядерка, – оно, наверное, не так страшно, как этот первый "шоковый" день. И ничего приятнее и радостнее, чем тот – самый главный – наш день, день победы и развала России – не будет.

Эмал Наби, заместитель главного редактора

Вечером 23 февраля я работал допоздна, тогда еще на смене выпускающего редактора. Уже тогда преследовало чувство чего-то неотвратимого. Ночью, после сообщений о заблокированных взлетно-посадочных полосах в аэропортах, мне стало все понятно. Дал себе слово не засыпать, но усталость одолела после изнурительного дня.

Утро 24 февраля, пожалуй, каждый помнит по-своему, я же его запомнил оцепенением – из-за выражения лица соседского мальчика, который во время первых тревог сидел рядом с растерянными родителями в холодном бомбоубежище. Оцепенение длилось недолго. От дурных мыслей, как ни странно, спасла работа. Очень много адской работы. Я вообще почти не помню период с конца февраля по май – ощущение времени просто исчезло. Первые дни и недели мы спали по 2–3 часа в сутки, если везло. Смена выпускающего тянулась одним тяжелым, ползучим, жестоким днем. Сон стал реальностью, а реальность превратилась в кошмарный сон.

Этот год был годом потерь и рубцов, как личных, так и каждого, которые уже воспринимаются как личные. В то же время этот год стал и годом неожиданных достижений, как личных, так и каждого в частности. Мы стали одним целым, мы изменились навсегда, мы видим в глазах друг друга тот же взгляд, мы запомним этот год на всю жизнь и никогда не забудем тех, кого с нами уже нет.

Ирина Выхрущ, выпускающий редактор

24 февраля я должна была выйти на смену в 6 утра. Проснулась в 5 от взрывов. Сначала побежала к компьютеру и включилась в рабочие чаты, а после начала будить мужа. Час поработала, хотя на работе были просто все, а дальше до поздней ночи выезжала из Киева в Тернополь. По дороге видела людей, которые пешком шли из столицы, унося в руках переноски с животными.



Киев. 24 февраля 2022 года, 6:00 / Фото Ирины Выхрущ

По приезду сразу вышла на ночную смену. У выпускающих она была таким вахтовым методом: 6 часов – сон, 6 – работаешь. Первый выходной был через месяц работы в таком режиме.

Я люблю свою работу, но от потока новостей, который каждый день просматриваю, сталкиваюсь с эмоциональными качелями. Меня легко растрогать видео с детьми, которые собирают деньги на ВСУ, с людьми, которые встречают наших военных на деоккупированных территориях и т.д. Раньше пронять меня какими-то видео или фото было сложно.

Ирина Буртык, редактор ленты новостей

Хотя в неделю, когда все большее число посольств призывали граждан покинуть Украину, было тревожно, но в полномасштабное вторжение мозг просто отказывался верить. Казалось, этого просто не может произойти.

Неделю перед 24.02 у меня была ночная смена, тогда у нас ночной редактор оставался один до 6 утра. Учитывая публикации в западных СМИ, было довольно не по себе, что именно на моей смене начнется что-то, а больше никого не будет. Тогда еще созвали срочно Совбез ООН, а значит много работы и новостей. На помощь мне вышел Олесь, наш постоянный ночной редактор, у которого тогда должен был быть выходной. В ночь на 24 февраля снова созвали Совбез и на этот раз уже я решила прийти на помощь. Тогда еще массово закрывали аэропорты по всей стране под вечер, но даже это не наводило на мысль о самом худшем.

Мы договорились, что где-то в четыре часа я приду и напишу несколько новостей. Только вот заседание тогда я так и не послушала. Потому что вскоре после его начала внезапно появилось это печально известное обращение Путина о вторжении. У нас в редакции был план действий на такой случай, но я и подумать не могла, что в конце концов буду тем человеком, который застанет все "в режиме реального времени" и запустит домино ночных звонков со словами: "Просыпайся, это случилось".

Я будила нашего шеф-редактора Наталью и говорила: "Здесь что-то происходит, мы не уверены, что именно, ты главное не переживай, но лучше просыпайся".

Хорошо помню, как публиковала новость "Россия начала полномасштабную войну против Украины", а руки тряслись, как никогда в жизни. Дальше было больше суток без сна, и работа в режиме нон-стоп и без выходных до определенного времени. Теперь с трудом верится, что с тех пор прошел уже год. За это время я сменила должность, стала выпускающий редактором. И мечтаю работать в день нашей победы и будить всех уже с совсем другими словами.

Татьяна Пона, промо-менеджер соцсетей

23 февраля я работала около 15 часов. Около 1:00 я решила уехать из офиса домой поспать, а мои коллеги остались на информационном фронте. В нюзруме раздалось жуткое "Бувай". Надеюсь сегодня мы больше не встретимся, но у меня странное чувство". Странное чувство было тогда у всех. В воздухе несколько дней стояло напряжение, был привкус войны, которая вот-вот придет в каждый дом.

Уже через несколько часов меня разбудил телефонный звонок моего руководителя. Тогда прозвучало только одно слово. "Началось". И я точно знала, что началось. Точно знала, что мне делать. Машинально подошла к рабочему столу, включила ноутбук и впервые прочла на ТОПе сайта 24 Канала заголовок "Россия напала на Украину..."

А дальше все как в тумане. Мы работали каждые 4 часа, потом каждые 6. Начиналась тревога, а я как можно скорее дописывала новость, чтобы люди первыми узнали правду, и только тогда бежала в укрытие.

Алена Захарова, редактор ленты новостей

Для меня полномасштабная война началась в 5:17 со слов коллеги: "Алёнка, выходи на работу, там что-то началось". "Там что-то началось" тогда звучало очень размыто и не так пугало. Спасибо, Настя, что прямо не сказала "началась война", потому что я бы наверняка умерла на месте от шока. Через минуты 2, пока я включала ноут и думала, что же там началось, мой парень сразу же открыл телеграм. "Россия напала на нас. Стреляют повсюду". Я не могла в это поверить, потому что до последнего всем родным и друзьям говорила, что этого не произойдет, что Путин не самоубийца и он не сделает этого, если имеет хотя бы крупицу здравого смысла. Но нет. Я ошибалась.

Я начала работу и первая новость, которую я взяла, была с таким заголовком: "Грады" бьют вдоль всей границы, от Луганска до Житомира". Сердце ушло в пятки. Руки дрожали так, что я едва попадала по клавиатуре. Тогда чуть ли не впервые в жизни я почувствовала физическую боль за свою страну. Киев, Харьков, Сумы, Чернигов, пожалуйста. Держитесь". И с этого момента начался наш информационный марафон. Я ненавижу это слово. Ненавижу марафоны.

Величественный народ величественной страны: чему нас научило 24 февраля

В ноябре уже будет 10 лет нашей борьбы – сначала мы на Майдане противостояли преступной власти, потом пророссийским боевикам на Донбассе, и уже год у нас идет открытая полномасштабная война.

Годами Россия создавала себе образ сверхдержавы, второй армии мира, непобедимой военной машины, но все это потеряло смысл, когда в Кремле приняли решение начать вторжение – мы увидели, что это совсем не вторая армия мира. Только если украинская – первая.

Но 24 февраля показало нам, что мы несокрушимый народ. В волнах паники, которая безумно среди нас была, мы не только демонстрировали решительность и храбрость, но и не утратили оптимизма.

Херсон, Энергодар, Мелитополь – города, где люди с флагами Украины выходили против оккупантов. Конотоп, где оккупантам советовали убираться, потому что каждая женщина в городе "ведьма", Славутич, где народ без оружия прогнал захватчиков, Киев, где женщина сбила вражеский дрон банкой консервации, ромы, которые забрали российский танк, мужчина, голыми руками перенесший мину, и все те, кто шел без оружия останавливать танки – это все наш несокрушимый народ.

Наш несокрушимый народ – это люди на Херсонщине, которые держали в банках флаги, чтобы достать их, когда придут ВСУ; это движение сопротивления, которое не дает оккупантам покоя на временно захваченных территориях, это те, кто активно помогает ВСУ.

Несокрушимый народ – это все наши волонтеры, медики, спасатели и энергетики. И конечно – наши воины, защищающие наше государство в тяжелых боях и те, кто отдал за Украину жизнь.

За 1 год мы плакали после кадров из Бучи, нас переполняла ярость после удара по ТРЦ в Кременчуге, по Виннице, по жилому дому в Днепре, обстрелов Николаева, Харькова, Запорожья и других городов и сел, мы радовались украинским флагам в Харьковской, Николаевской и Херсонской областях и от радости плакали, глядя, как наших воинов встречают в Херсоне.

Впереди нас ждут и слезы, и смех, и гнев. И все это будет навеки в нашей памяти. Но никто точно не забудет 24 февраля – день, разделивший жизнь на "до" и "после". Благодаря нашим защитникам и защитницам это "после" продолжается, а не закончилось так, как бы этого хотел враг.

Поблагодарите за этот день наших воинов. Вспомните в молитвах тех, кого нет с нами. Верим в ВСУ, верим в победу!