24 Канал реконструировал события в Украине в течение суток 24 февраля и вспомнил, как украинское государство пережило первые часы российского нашествия.

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"Прыжок мангуста": что предшествовало вторжению

С осени 2021 года Россия начала копить на границах с Украиной большое количество войск. В феврале для многих стало ясно, что война неизбежна и Россия только ищет повод. Таким casus belli стала "защита народа Донбасса" – сначала россияне провозгласили живущих на Донбассе украинцев отдельным народом, потом придумали его "геноцид", а поскольку Украина не давала никаких оснований для этого – сделали все сами.

Российская армия 17 и 18 февраля совершила серию обстрелов Донетчины и Луганщины, обвинили во всем ВСУ и объявили массовую эвакуацию населения оккупированных территорий, далее оккупанты объявили о принудительной и абсолютно незаконной мобилизации местных мужчин.



Русские и их приспешники даже не пытались скрывать, что это фейк. Так, благодаря кривым рукам исполнителей плана Путина стало известно его кодовое название – "Прыжок мангуста".

21 февраля Путин объявил, что Россия признает "независимость" фейковых "ДНР" и "ЛНР" в рамках админграниц Донецкой и Луганской областей (которые Россия не контролировала) и заявил о вводе войск. Это происходило на заседании Совета Безопасности России, которое стало актом круговой поруки для всех топов режима Путина. На следующий день Путин подписал соответствующий указ, а 23 февраля главари "ЛНР" и "ДНР" выложили записанные заранее ролики с просьбой о военной помощи и введении российских войск (которые и так там были).

Как Путин объявил о "признании независимости" боевиков на Донбассе: смотрите видео

Украине были хорошо известны планы россиян разведка о них узнала еще осенью, поэтому были предприняты необходимые шаги для рассредоточения войск и сохранения ПВО и военной техники. Началось формирование сил теробороны и боевое согласование частей ВСУ. 23 февраля Верховная Рада объявила чрезвычайное положение в стране, начиная с 00:00 на следующий день. А дальше была война.

Речь Путина и ракетная атака

Приблизительно в 4:50 часов утра (видимо, чтобы все было почти, как в песне времен Второй мировой "22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили – нам объявили, что началась война") Путин появился в телевизоре и пафосно объявил, что начинает "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины.

Мною принято решение о проведении специальной военной операции,

– Путин объявляет о начале войны.

Для руководства страны и армии российское вторжение не стало неожиданностью, чего не скажешь о большинстве граждан. Многие верили, что это все очередной блеф и Путин не решится на полномасштабное вторжение. Большинство украинцев проснулись утром около пяти утра по Киеву от звуков взрывов. После завершения трансляции инфернальной речи Путина, Россия осуществила массированный ракетный обстрел украинских территорий.

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Враг выпустил около 150 крылатых и баллистических ракет.

Их целями стали как военные объекты по всей Украине, так и гражданские: жилые дома и учебные заведения.

Атака на Мариуполь 24 февраля 2022 года: смотрите видео

Это были первые из 5 000 российских ракет, которые оккупанты выпустят по Украине и украинцам за год.

Бои на границе

Ракетному обстрелу предшествовали вторжения российских диверсантов – первыми в бой с ними вступили украинские пограничники. Благодаря большому тексту издания "Бабель", знаем имя первого погибшего украинского защитника – это старший наряд пограничников Денис Ткач, он погиб в перестрелке в районе села Зориновка, что в Луганской области, в 3:30 утра.



Денис Ткач / фото ВСН

В 3:40 большая колонна российских танков зашла в Украину через поселок Милово и начала двигаться вглубь.

Вторжение началось со всех сторон – из Луганщины, из временно оккупированных Крыма и Донбасса, Харьковщины, Черниговщины и Сумщины, а также Беларуси.

из Луганщины, из временно оккупированных Крыма и Донбасса, Харьковщины, Черниговщины и Сумщины, а также Беларуси. В 3:59 начался бой на пограничном пункте Каланчак, также атаки потерпел Чонгар. В первые минуты вторжения погибли украинские пограничники, жертвуя собой, пытались задержать врага.

Ловушка на Юге

ВСУ не сумели остановить 30-тысячную ударную группировку россиян на Перекопе и мосты из Крыма не были взорваны. Враг задействовал штурмовую авиацию, установил тотальный контроль в небе и имел 15-кратное преимущество на земле. Российская артиллерия, ракеты и РСЗО парализовали сопротивление, что позволило врагу прорвать линию обороны. Также, похоже, не обошлось без предательства – оккупантам были известны карты минных полей и расположение украинских войск. Что касается слухов о якобы разминировании мостов и приграничных территорий – это фейк.

Украинские защитники из 59-й отдельной мотопехотной бригады, 124-й бригады территориальной обороны и 137-й отдельного батальона морской пехоты и других подразделений оказались под угрозой оцепления и начали с боями отступать в сторону Херсона. Вся территория от Крыма до Херсона превратилась в ловушку, выход из которой был фактически один – Антоновский мост.

Днем 24 февраля россияне уже были в Геническе и Новой Каховке, захватили Каховскую ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал. Также стало известно о выходе россиян в важный логистический центр – Мелитополь.

Враг высадил десант в пригороде Херсона – Олешках и предпринял попытку захватить Антоновский мост, по которому шла эвакуация военных и техники. К сожалению, прорваться удалось не всем – многие бойцы попали в плен. Украинцы оказывали яростное сопротивление, однако, силы были не равными.

Президент – в Киеве

В 7 утра президент Украины и Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский вышел на связь и сообщил о начале войны и объявил о введении военного положения на всей территории государства.

День, который изменил все: начало полномасштабного вторжения глазами 24 Канала

Сегодня президент Путин объявил проведение специальной военной операции на Донбассе. Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам, пограничным отрядам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение на все территории нашего государства. Минуту тому назад я провел разговор с президентом Байденом. США уже начали сплачивать международную поддержку. Сегодня от вас, от каждого из вас требуется покой. По возможности оставайтесь дома. Мы работаем, армия работает, работает весь сектор безопасности Украины. На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабинет министров Украины,

– президент Зеленский сообщает украинцам о начале вторжения россиян утром 24 февраля.

Обращение президента Зеленского к нации утром 24 февраля смотрите видео:

Позже станет известно, что на Зеленского и других руководителей государства россияне готовили серию покушений. Западные партнеры заявили о готовности принять украинского лидера, однако Зеленский отказался покидать столицу Украины в, как тогда казалось, безвыходной ситуации. Перехваченные планы российского наступления подтвердили, что враг рассчитывал захватить Киев за 3 дня, а через 10 дней завершить военную операцию полным разгромом ВСУ и покорением Украины. Не больше времени отводили на сопротивление украинцев наши союзники.

Тем не менее, народ, армия и власть продемонстрировали единство. После объявления военного положения Верховная Рада проголосовала за всеобщую мобилизацию, через несколько часов президент подписал закон. Также Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

В городах Украины появились огромные очереди в военкоматы (что теперь их называют иначе – ТЦК и СП – никто даже не думал). Позже появились вирусные видео о том, как простым гражданским украинцам выдают боевое оружие. Особенно атмосферно это было в Киеве, где через несколько часов раздали примерно 20 000 единиц оружия всем желающим.

Ополчение на Оболони 24 февраля, Осторожно – 18+

Позже это вылезло боком, ведь спровоцировало "дружеский огонь" и жертвы среди украинцев, впрочем, тогда думали только о том, как остановить россиян и спасти Киев. А судьба города действительно была на волоске. Позже станет известно, что у оккупантов было 12-кратное преимущество над ВСУ на Севере Киевщины и если бы рубеж обороны не устоял – начались бы уличные бои в столице.

Атака со всех сторон

Атака россиян была действительно масштабной – главный удар был на Киев, Путин планировал взять столицу в клещи двумя ударами танковых армий со стороны Чернобыля (полесского направления) и Сум и Чернигова (Северское направление).

Также враг планировал захватить Харьков, уничтожить наиболее боеспособные части ВСУ на Донбассе, прорубить сухопутный коридор в Крым, а дальше – высадить десант в районе Одессы и параллельно нанести удар по одесской группировке ВСУ со стороны Николаева с последующим планом создать другой сухопутный коридор – в Приднестровье (похоже, дальше пришло бы время Молдовы).

Всем этим наполеоновским планам помешали украинцы – не только ВСУ, но и Нацгвардия, пограничники, полицейские, бойцы ГСЧС, силы территориальной обороны и простые люди – некоторые с оружием в руках, некоторые просто вышли на улицу, чтобы останавливать русские танки голыми руками.

Главные слова первого дня вторжения

Именно 24 февраля 2022 года был записан легендарный диалог в оккупированном Геническе, в котором украинка посоветовала русскому солдату положить в карманы зерна, чтобы те проросли в украинской земле. Ее слова стали пророческими. Для многих русских захватчиков украинская земля стала местом гибели.

Разговор с оккупантом в Геническе 24 февраля 2022 года – смотрите видео:

Еще одна легендарная фраза раздалась на острове Змеиный в Черном море.

В 11:00 стало известно, что к украинскому острову подошел флагман Черноморского флота России крейсер "Москва" и выдвинул его гарнизону – бойцам Измаильского пограничного отряда – ультиматум с требованием сложить оружие. В ответ россияне услышали пророческое "русский военный корабль, иди на*уй".

Крейсер "Москва" получает наставления от защитников острова Змеиный – смотрите видео:

Позже президент Зеленский сообщил о гибели героев, однако оказалось, что они в плену.

Украина впоследствии вернула пленных, в том числе и автора легендарной фразы. Сначала считали, что это пограничник Роман Грибов, но потом выяснилось, что Роман взял на себя такую честь, чтобы спасти настоящего автора пророческих слов, который оставался в плену и был освобожден позже.

Бросок на Чернобыль

В 7:40 утра стало известно о вторжении со стороны Беларуси на территорию Киевской и Житомирской областей. Россияне поперли на Киев через Чернобыльскую зону отчуждения – уже через несколько часов бойцы Нацгвардии начали бой с россиянами на территории ЧАЭС, однако во избежание новой ядерной катастрофы вынуждены были сложить оружие (169 бойцов оказались в плену).

Приблизительно в 19 часов о захвате ЧАЭС сообщил на брифинге советник председателя ОП Михаил Подоляк.

После жестокого боя наш контроль над Чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После совершенно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС находится в безопасности. Это одна из самых серьезных угроз Европе сегодня,

– Подоляк о захвате россиянами ЧАЭС вечером 24 февраля.

Защитники ЧАЭС и персонал станции стали заложниками россиян.

Российские танки "полетели" дальше на Киев, но оккупанты решили также создать опорник в Зоне отчуждения и выбрали для этого Рыжий лес – самое опасное место в мире. Там россияне вырыли траншеи, нагнали людей и техники.

Россияне не ожидали сопротивления и были очень удивлены, что бойцы 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ взорвали мосты на их пути, в частности, большой мост через реку Тетер возле города Иванков. Из-за этого впоследствии образуется огромная 65-километровая колонна российской техники, которая вскоре станет добычей украинской артиллерии, а на бегущих по лесам оккупантов начнут сафари местные украинские партизаны.

Гостомельский десант

Кроме танковых колонн россияне применили десант из вертолетов. Их целью был аэродром в Гостомеле – международный аэропорт ГП "Антонов". Там оккупанты планировали создать опорный пункт для приема транспортных самолетов с десантом, снаряжением и БК. Сначала сообщалось о 20 вражеских вертолетах, но позже стало известно, что россияне бросили на прорыв 34 машины Ка-52, а вслед за ними 18 транспортных Ми-8

Российские вертолеты в небе возле Киева 24 февраля – смотрите видео:

Несколько российских вертолетов были сбиты над Киевским морем с помощью обычных ПЗРК, один уничтожил украинский истребитель.

Уничтожение российских вертолетов, 24 февраля:

Несмотря на потери, россияне смогли высадиться в Гостомеле и под вечер захватить аэропорт. Однако удержаться элитный "гостомельский десант" из 45-й бригады спецназначения ВДВ там не сумел – лучшие воины Путина были скованы боями с украинскими защитниками – воинами Нацгвардии, полицейскими и ополчением. Украинские защитники повредили взлетно-посадочную полосу и сделали невозможным высадку российских войск из самолетов.

Это выиграло время для ВСУ, которые через несколько часов накрыли незваных гостей "пионами" от цветочников 72-й механизированной бригады и минометами. После этого украинцы перешли в наступление и примерно в 21:00 выбили россиян с позиций, те вынуждены были отходить в окрестные леса. Завершило дело украинское подкрепление – в помощь защитникам аэропорта прибыли спецназовцы СБУ из "Альфы". В последующие дни бои за аэродром продолжатся.

К сожалению, в ходе боев в результате российского вертолетного авианалета была уничтожена гордость украинского авиапрома – самолет АН-225 "Мрия".

"Цветы" для оккупантов под Харьковом и Конотопом

После 06:30 россияне начали атаку на Харьков – длинные колонны техники потянулись в бой города.

Около 11 часов передовые отряды россиян появились в окрестностях Харькова. Там у них была теплая встреча, однако, не цветами, как ожидалось, а снарядами артиллерии и ПЗРК.

На объездной дороге Харькова у Северной Салтовки в первое время были сожжены минимум 4 российских танка. Позже количество сожженных россиян существенно увеличилось.

Как под Харьковом уничтожали колонны российских оккупантов: смотрите видео

Большое наступление россияне начали и в Сумской области. Они планировали гнать свои танковые колонны в Киев и не рассчитывали на значительное сопротивление.

В 11 оккупанты появились в райцентре Бурынь, в 17:00 уже были в Сумах и начали движение в сторону Конотопа. В 16:30 россияне совершили авианалет на Ахтырку, разрушив местные ТЭЦ и железнодорожный вокзал. Вечером в окрестностях Ахтырки и Тростянца появились русские. На следующий день начались бои за эти города.

ВСУ отвели основные свои силы, однако оставили засады на пути. Вооруженные британскими противотанковыми комплексами NLAW защитники Украины подбили несколько вражеских машин, но не смогли остановить врага. Вечером 24 февраля россияне добрались до Конотопа. Там колонна техники россиян, которая насчитывала до 300 единиц, была остановлена на несколько часов, что позволило ВСУ выиграть время и подготовиться к обороне.

Сожженная в ночь на 25 февраля 2022 года российская техника на Конотопских улицах:

Бои на подступах к городу продолжались всю ночь, утром 25 февраля захватчики оцепили Конотоп и совершили неудачную попытку штурма, после которой начался обстрел города. ВСУ вынуждены были покинуть Конотоп и отступить.

Бои на Донбассе

Больших успехов в первый день вторжения россияне на Донбассе не имели. Здесь их ждали мощные линии защиты и опытные ветераны АТО/ООС. Враг сразу увяз в боях в окрестностях Донецка и не очень продвинулся на этом участке даже через год боев.

Основной удар был на Волновахе – там оккупанты за счет огромных потерь (в основном – "мобиков" с "ДНР") добились частичных успехов, однако, не сумели ничего захватить нахрапом.

Так же Россия не сумела в первый день вторжения выйти в Мариуполь, оккупанты получили хорошую взбучку под Павлополем. На следующий день – 25 февраля – в боях за Павлополь россияне потеряли до 20 танков.

В Луганской области продвинулись в Старобельск и начали бои за Счастье и Станицу Луганскую.

Украина будет бороться

Вечером 24 февраля президент несколько с опозданием снова предстал перед камерами и рассказал об итогах самого длинного дня в истории Украины. Он был в Киеве и это стало сигналом для всего мира, что Украина будет сопротивляться и не сдастся злейшему врагу.

Вечернее обращение Зеленского 24 февраля – смотрите видео:

Президент рассказал о тяжелых боях и первых потерях – 137 погибших и 316 раненых, о первых маленьких успехах, первой уничтоженной российской технике, пленных и "оператиновой паузе".

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Это позже выяснится, что танковые армады россиян прекрасно пылают, элитные русские десантники и морпехи погибают не хуже "мобиков", "российский военный корабель" действительно пойдет верным курсом, а саму Россию ждет уже неизбежный распад. Тогда же простые слова Зеленского вдохновили на сопротивление миллионы украинцев. Это сопротивление продолжается и сейчас – год спустя.