Украинцы в 2022 году не успевали оправиться от одного горя, как наступало следующее, порой еще ужаснее. 24 Канал выражает искренние соболезнования всем нам, родным и близким погибших в этой страшной войне. К сожалению, Россия продолжает убивать украинцев. Украина до сих пор оплакивает жертв страшного теракта в Днепре. Вместо этого террористы наносят новый ракетный удар по Краматорску в первый день февраля 2023 года, который унес жизни по меньшей мере 3 человек, 8 человек ранены. Военные преступления России против Украины не будут забыты, и россияне понесут за них справедливое наказание. 24 Канал напоминает хронологию атак оккупантов на гражданскую инфраструктуру Украины.

Это ужасно Они все мертвы: в Днепре погибла целая семья, собравшаяся вместе на праздник

Ракетный террор как символ нынешней России

На ракеты в России были особенные и давние надежды. Уже в 2014 году после захвата Крыма и внедрения против оккупантов санкций, бряцание крылатым оружием стало трендом для россиян. Российские дизайнеры даже выпустили майки с надписями. Не смешите мои "Искандеры" и "Тополь" санкций не боится ". Эти лохмотья показали не только тотальную безвкусицу россиян, но и разоблачили их дальнейшую стратегию – произвол под прикрытием современного оружия "второй армии мира".

Россия долго готовилась к войне и накопила много ракет. Многие остались в наследство от СССР. Некоторые сделали сами с помощью западных деталей. Кое-что недальновидно передали Украина, Казахстан и Беларусь. Все это было использовано против украинских городов и сел, начиная с 24 февраля 2022 года. Тактика ракетного террора стала частью политики геноцида украинцев и едва ли не единственным аргументом россиян в этой войне. Сегодня россияне гордятся попаданием своих ракет в украинские дома и торговые центры, ведь других "побед" Путин для них не приготовил.

За год активных боевых действий Россия использовала почти все относительно современные ракеты и сейчас вынуждена применять переработанные ракеты систем ПВО и ПРО (С-400, С-300 и т.п.), а также устаревшие ракеты Х-22, которые предназначены для противодействия авианосцам и совершенно не точны при стрельбе по наземным целям. Именно с помощью Х-22 россиян уничтожили ТРЦ в Кременчуге и жилой дом в Днепре. В обоих случаях погибли десятки мирных людей, в том числе детей.



Россия гордится убийцами мирных украинцев / скриншот

Российские операторы ракет не могли не знать об этих дефектах, поэтому это были сознательные акты терроризма против мирных людей. Россияне это признали. На следующий день после теракта в Днепре соцсети российского минобороны похвастались собственным преступлением и выложили картинку загрузки ракеты и сопроводили ее надписью. З"аряжаем по полной". Двумя неделями ранее россияне писали "Калибры" не кончатся никогда" – это было уже после обстрела Украины 29 декабря 2022 года.

Кровавая хроника российских ракетных и бомбовых атак против мирных украинцев



Самые кровавые теракты России против Украины / инфографика 24 Канала

24 февраля 2022 года – первый масштабный обстрел украинских городов

Для украинцев этот день начался со взрывов – Россия запустила около 150 ракет, ставя своей целью уничтожить украинские ПВО и авиацию. Многие ракеты разорвались прямо в жилых кварталах и унесли жизни украинцев.

В последующие дни россияне продолжили ракетные атаки, все чаще их целями становились гражданские объекты. Показательным стал обстрел 26 февраля 2022 года, когда ракета попала в многоэтажку практически в центре Киева, по проспекту Лобановского. Кадры полуразрушенного дома облетели весь мир и стали одним из символов русского ракетного геноцида украинцев.

Российская ракета летит в жилой дом в Киеве – смотрите видео, 18+

1 марта – удар по Харьковской ОГА

В первые дни вторжения россияне заявляли, что работают "высокоточным оружием" и стреляют только по военным целям. Но это была откровенная ложь.

Утром 1 марта россияне обстреляли центр Харькова. В результате попадания двух "Калибров" было фактически разрушено здание ОГА на площади Свободы. Жертвами российского теракта стали 29 человек, еще 35 были ранены.

Ракетний удар по Харківській ОДА. Відео з камери спостереження. pic.twitter.com/mOQ0QCBZP3 — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 1, 2022

Последствия удара по центру Харькова / фото – ОП

1 марта – удар по телецентру в Киеве

1 марта российские ракеты стреляли и по телецентру в столице Украины посреди белого дня.

Особо нужно запомнить и никогда не простить, что в результате погибли 5 гражданских, целая семья сгорела заживо в Бабьем Яру – месте массовых расстрелов евреев и украинцев во время Второй мировой.

Так место преступления Гитлера и нацистов через 81 год превратилось в место преступления Путина и россиян.

Смотрите видео удара по телецентру в Киеве, 1 марта:

16 марта 2022 года – уничтожение драмтеатра в Мариуполе

С первых часов вторжения Мариуполь оказался под обстрелами россиян. Враг использовал против заблокированного города все, что имел в наличии. За несколько месяцев россиян убили десятки (если не сотни) тысяч жителей города – точное количество жертв пока неизвестно, ведь город сейчас находится в оккупации и россияне всеми силами пытаются скрыть свои преступления..

В город не допускают журналистов свободных СМИ и представителей международных организаций, однако фото со спутников свидетельствуют, что стремительно растут площади стихийных захоронений. Большинство домов в Мариуполе в руинах – не исключено, что под завалами остаются тысячи тел.

Трагическим символом уничтожения города стал разрушенный драмтеатр. Там прятались женщины и дети от российских ракет и бомб.

Чтобы уберечься от россиян, местные даже сделали большие надписи "ДЕТИ" вокруг – они были видны даже из воздуха. Впрочем, это не остановило российских пилотов, сбросивших на театр мощную авиационную бомбу, превратив его в братскую могилу.

Маріуполь

Драмтеатр... який бачив трагедію pic.twitter.com/85t2WSljqM — hochu dodomu v UA (@hochu_dodomu) April 11, 2022

Точное количество погибших до сих пор неизвестно, озвучивались цифры от 300 до 600 жертв. Всего там на время бомбардировки находились от 500 до 1200 жителей Мариуполя.



Надпись "ДЕТИ" была видна даже из космоса / фото – MAXAR

29 марта 2022 года – удар по зданию Николаевской ОГА

В феврале и начале марта наступление россиян на Юге имело частичный успех, однако планы врага потерпели фиаско в Николаеве. Город дал бой и устоял. В эти дни одним из символов украинского сопротивления стал местный чиновник. 41-летний глава ОВА Виталий Ким. Он регулярно выходил в эфир с небольшими роликами, в которых рассказывал об обороне города и успехах в отражении российских атак.

Разрушенноездание Николаевской ОГА / фото – ГСЧС

Россияне не могли простить проигрыш на поле боя и информационном пространстве, а потому решили отомстить своим способом. Утром 29 марта по офису Кима – зданию Николаевской ОГА. Российская крылатая ракета унесла жизни 37 человек, из них 21 человек был гражданским.

Последствия российского удара по Николаевской ОВА: смотрите видео

8 апреля 2022 года – удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске

В результате российского вторжения миллионы людей вынуждены были убегать от оккупантов. Едва ли не единственным спасением для многих стала железная дорога. Россияне это хорошо понимали, поэтому при любой цене пытались посеять панику и создать атмосферу страха.

С этой целью 8 апреля враг цинично обстрелял железнодорожный вокзал в Краматорске. в это время там были тысячи человек, преимущественно – беженцев. Тогда на вокзале погиб 61 человек и 121 были ранены, жертвами стали 5 детей.

Одной из таких историй стала и история, которую мир не имеет права забыть. 11-летний мальчик из поселка Нью-Йорк в Донецкой области повзрослел за один миг, когда российская ракета прилетела на вокзал Краматорска. Его сестра-близнец и мама, которые были в момент взрыва на перроне, остались без ног. Наталья – без одной, дочь Яна – без двоих.



Фото из фейсбука Первого медицинского объединения города Львова

Смотрите видео, как в больнице Львова 11-летний мальчик ухаживает за родными, потерявшими ноги из-за краматорского обстрела

Жертв могло быть гораздо больше, ведь это был час пик. Кадры погибших и окровавленных детских игрушек стали известны на весь мир, однако, к сожалению, не остановили ракетный террор россиян. Они снова и снова будут запускать свои ракеты и убивать украинцев.



Последствия ракетного удара России по вокзалу в Краматорске / фото ОП/AP

23 апреля и 9 мая 2022 года – обстрелы Одессы

Российское командование любит нумерологию, а потому не отказывает себе в атаках, посвященных то круглым, то сакральным датам. Одним из таких для оккупантов является 9 мая.

В этот день россияне обстреляли гражданские кварталы в Одессе. Одна из 7 ракетт Х-22 попала в ТРЦ Riviera. Тогда 1 человек погиб и 5 были ранены.

За несколько недель до этого, на Пасху Россия обстреляла гражданские кварталы города с самолетов. Обстрел происходил посреди дня – его жертвами стали 8 человек, 20 были ранены.

От российской ракеты Х-101 погибла Валерия Глодан, ее 3-месячная дочь Кира и мать. Несчастный отец в момент обстрела как раз вышел в магазин, чтобы приобрести праздничную паску. Возвращаться ему уже было некуда.

Также в результате российского обстрела погибли супруги – Мила и Богдан. Они ждали ребенка.

27 июня 2022 года – удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге

27 июня российская ракета Х-22 попала в торговый центр в городе Кременчуге Полтавской области.

Был день, поэтому в ТРЦ было людно, ракета Х-22. чрезвычайно быстрая, поэтому большинство просто не успели среагировать на сообщения о воздушной тревоге и эвакуироваться.

В огне и угарном газе погибли по меньшей мере 20 украинцев, еще 59 пострадали.

Обратите внимание! Как по жилому дому в Днепре, так и по ТЦ в Кременчуге была выпущена ракета Х-22. Причастен к преступлению один и тот же человек – приказ отдавал командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. Больше о каждом из убийц читайте в нашем материале – по ссылке.

Смотрите видео последствий удара по ТЦ "Амстор" в Кременчуге:

9 июля 2022 – удар по общежитию в Часовом Яру

9 июля россияне ракетами "Искандер" обстреляли городок Часов Яр в Донецкой области. Одна из них попала в семейное общежитие.

В результате теракта погибли 48 человек, в том числе один ребенок. Россияне отчитались о своем теракте, как о победе и уничтожении "ангара с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков", позже они скажут, что убили более 300 украинцев. На самом деле они убили гражданских.

Трагедия в Часовом Яру: смотрите видео

14 июля 2022 года – обстрел Винницы

Утром 14 июля Россия запустила с подлодок в Черном море крылатые ракеты "Калибр".

Целью неприятеля стал центр украинского города Винница, в частности, стоматология, кафе и торговый центр. Также от ракет пострадали жилые дома. Единственной военной целью мог быть городской "Дом офицеров", который на самом деле был концертной площадкой.



Последствия ракетного удара по Виннице / фото МВД

Ракеты и их обломки падали прямо посреди улиц. Именно от них погибла маленькая Лиза Дмитриева, возвращавшаяся с мамой из больницы.

Последнее видео погибшей в Виннице девочки и ее мамы:

7-летний Максим Жарий и его мать Виктория погибли прямо в клинике "Нейромед", куда пришли на прием.



Виктория и ее сын Максим / Фото из фейсбука Алины Боднар

8-летний Кирилл Пяхин сгорел заживо в автомобиле. Мальчик вместе с дядей ждали бабушку, ушедшую в отделение "Приватбанка" в "Доме офицеров".

Погиб от пламени в машине, ожидая бабушку Жертвой удара по Виннице стал маленький Кирилл

Всего от российских "калибров" погибли 27 человек, многие из них были опознаны только после проведения тестов ДНК. В результате атаки пострадали более 200 человек. Россия же сухо отчиталась о теракте заявлением о якобы уничтожении штаба украинских ВВС, которого там не было.

15 июля 2022 – обстрел Днепра

На следующий день после теракта в Виннице россияне обстреляли Днепр. Похоже, враг целился в завод "Южмаш", однако, российские ракеты неточные. В результате обстрела погибли 4 человека, среди них – водитель троллейбуса.



Обстрел Днепра / фото СВОИ Кривой Рог

17–18 августа 2022 – удары по студенческим общежитиям в Харькове

В середине августа Россия произвела массированный обстрел Харькова. Удары оккупантов унесли 25 жизней, среди которых был и ребенок. "Искандерами" враг бил по студенческим общежитиям на Салтовке, надеясь, видимо, уничтожить военных, однако жертвами стали гражданские – женщины или пенсионеры.



Харьков, спасатели разбирают завалы общежития в Салтовском районе, 18 августа 2022 года / фото ГСЧС Харьковщины

24 августа 2022 – обстрел станции Чаплино

На День Независимости Украины россияне обстреляли железнодорожную станцию Чаплино в Днепропетровской области. Целью теракта было посеять панику среди беженцев и убить как можно больше украинцев.

В результате удара загорелись пассажирские вагоны – в огне погибли 25 мирных людей (среди них – 2 детей 6 и 11 лет), еще более 30 человек были ранены. Удар россиян был комбинирован – они использовали ракеты "Искандер" и "С-300", а также РСЗО "Смерч".



Обстрел станции Чаплино / фото из твиттера Алексея Кулебы

6 и 9 октября 2022 года – удары по Запорожью

Утром 6 октября Россия обстреляла центр Запорожья, враг намеренно подгадал время, когда большинство людей спали дома. 7 ракетных ударов унесли жизни 17 человек, в том числе одного ребенка, 21 были ранены.

9 октября российские самолеты поднялись в небо в Рязани и Ростовской области и произвели мощный обстрел Запорожья. Большинство из 16 русских ракет попали в жилые дома. Жертвами россиян стали 13 человек (включая ребенка), а 89 человек (среди них одиннадцать детей) были ранены.



Обстрел Запорожья 9 октября / фото ГСЧС

10 октября 2022 года – массированная атака на энергетический сектор Украины

Осенью Россия сменила тактику ракетного террора. У московитов начался дефицит ракет, а украинские ПВО и ПРО начали действовать более эффективно и сбивать большинство российских ракет. Следовательно, Россия прибегла к тактике накопления ракет для большого удара, чтобы прорвать оборону.

Новыми целями россиян стали объекты критической инфраструктуры. В случае успеха Россия могла уже рассчитывать не на десятки убитых украинцев, а на тысячи или даже на десятки тысяч жертв. Москва пыталась устроить гуманитарную катастрофу хотела заморозить и склонить к капитуляции.

10 октября произошла первая массированная атака, тогда погибли 23 человека, более 100 были ранены. Из строя были выведены бессчетные объекты энергетической инфраструктуры. Такие атаки станут периодическими (22 и 31 октября, 15 и 23 ноября, 5, 16 и 29 декабря) и будут каждый раз забирать новые жертвы, впрочем, план русских провалился. Более того, Запад, наконец, обратил внимание на геноцид и было уничтожено табу на поставку Украине современных систем ПРО.

Смотрите ужасные кадры ударов по Киеву 10 октября:

31 декабря – большой новогодний обстрел Украины

После провала плана уничтожения энергетического сектора Украины, Россия решила вернуться к тактике ракетных обстрелов жилых домов. Сделано это было на Новый год. таким образом, Россия пыталась также украсть у украинцев праздник. Днем 31 декабря российские ракеты улетели на Хмельницкий, Николаев, Киев и другие города.

Большинство снарядов было перехвачено украинскими силами ПРО, но, к сожалению, жертв избежать не удалось. Так, в результате попадания остатков ракеты в Соломенском районе Киева и других частях города погибли 3 человека, была разрушена гостиница в центре города, а также значительные повреждения получили корпуса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В Хмельницком в результате обстрела погибла молодая девушка.



Отель Alfavito в Киеве после обстрела / фото ГСЧС

Из-за российских ракет многие украинцы остались без света в новогоднюю ночь, впрочем, для многих оккупантов она стала последней. ВСУ отомстили врагу и на российские удары по гражданской инфраструктуре ответили точными ударами по базам оккупантов, в частности, в Макеевке, где в ад одновременно отбыли более 300 захватчиков.

Россия праздновала эти ужасные теракты как великую победу и радовалась смертям украинцев, Украина делает все, чтобы этот удар стал последним, а ответственные были наказаны. Жестоко, но справедливо. Имена большинства преступников уже известны.

14 января 2023 года

На "старый Новый год", который до сих пор празднуют как в Украине, так и в России, оккупанты совершили один из своихсаміх кровавых терактов за все время полномасшатбного вторжения. Российская ракета Х-22 попала в многоэтажный дом в Днепре и полностью разрушила два подъезда. В то время там были сотни людей.

В настоящее время известно о 46 жертвах и более 80 раненых, среди которых 16 детей. Почти 2 десятка человек до сих пор считаются пропавшими без вести. Предполагают, что люди могли сгореть без следа в пламени взрыва, вызванного российской ракетой. Сами россияне, конечно, цинично обвинили в своем преступлении Украину.

Ужасные кадры последствий теракта в Днепре: смотрите видео

1 февраля 2023 года

В первый день февраля россияне обстреляли прифронтовый Краматорск. Целью оккупантов стал жилой дом. Инструментом убийства россияне избрали ракету "Искандер-К". В отличие от Х-22 – это современная ракета, которая должна соответствовать стандартам высокоточного оружия.

Очередной теракт против украинцев Все, что известно об ударе баллистической ракетой по Краматорску

Kramatorsk. Russian terrorists have hit the city with a ballistic missile leading to civilian casualties. Some people are still under the rubble. No goal other than terror. The only way to stop Russian terrorism is to defeat it. By tanks. Fighter jets. Long-range missiles. pic.twitter.com/jYlltDDl1G — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2023

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Жертвами россиян стали 3 человека, а также пострадали 8 жителей дома. Спасательные работы продолжаются – под завалами дома все еще ищут женщину.

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