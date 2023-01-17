Супруги из Одессы – Андрей Осинский и Марина Фигурна – приехали к родителям. Они жили в том доме, куда попала ракета. Родственница семьи сообщила, что их опознали.

К теме Приехали к родителям в гости из Одессы: в Днепре ищут целую семью

Целая семья погибла

Семья из 7 человек собралась дома на праздник. Самой молодой девочке Ане было всего 15 лет. Марина с Андреем приехали к родителям – Яне и Александру. Вместе они поехали в гости к бабушке с дедушкой. Ракета попала прямо в их дом.

Их родственница, сестра Ани, рассказывает, что сегодня опознали тела всех, кроме дяди. Бабушка находится в реанимации.

Сегодня я узнала то, что боялась узнать больше всего. Сообщаю официально. Да, они все опознаны, кроме дяди Ани, Андрея. Они все мертвые, мне очень больно,

– написала сестра Ани.

Удар по Днепру: что известно