Так, количество погибших в Днепре выросло до 40 человек. Также есть много пострадавших. Поиски людей под завалами до сих пор продолжаются.

Важно Танцовщица и президент ученического совета: в Днепре россияне ракетой убили 15-летнюю Марию Лебедь

Что известно о детях, погибших в Днепре

Департамент гуманитарной политики городского совета подтвердил гибель детей в результате ракетной атаки. Их имена:

Максим Богуцкий – выпускник в прошлом году УВК №111,

Мария Лебедь – училась в УВК №66,

Анна Фигурная – училась в УВК №131.



Погибший Максим Богуцкий / фото Департамент гуманитарной политики



Погибшая Мария Лебедь / фото Департамент гуманитарной политики



Погибшая Анна Фигурная / фото Департамент гуманитарной политики

Редакция 24 Канала приносит глубокие соболезнования близким и друзьям. Светлая память детям.

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