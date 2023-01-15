Это привело к смерти более 20 человек, среди которых – 15-летняя девушка. В результате попадания разрушен подъезд дома, еще более 70 человек получили ранения.

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Как отреагировал Резников

Министр обороны Украины прокомментировал террористический удар по Днепру. Он заявил, что оккупанты в очередной раз нарушили один из основных принципов гуманитарного права.

Резников подчеркнул, что все виновные будут непременно наказаны. Россия ответит за свои преступления против украинского народа.

"Я просто выполнял приказ" не оправдает вас, военные преступники. Доказано Нюрнбергом,

– отметил министр.

Справочно. Нюрнбергский процесс – международный судебный процесс, проводимый альянтами против представителей Третьего Рейха за подготовку и совершение вторжений в другие страны и другие преступления во время Второй мировой войны.

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