Из-под завалов дома уже спасли более 20 человек. Количество погибших и травмированных в настоящее время уточняется.

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Что известно о пострадавших

По предварительной информации, в результате ракетной атаки 18 человек получили ранения, двое из них – дети.

Кроме того, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их всех госпитализировали в больницу.

Сейчас спасатели продолжают тушить пожар и спасать людей.

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Мэр города Борис Филатов сообщил, что завалы в Днепре будут разбираться всю ночь. На месте попадания плохая связь, а все районы полностью обесточены и отключены от систем.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что он прекрасно знает дом, в который прилетел в Днепре, родился и проживал рядом.

"Знаю людей из этого района. Приветливые и доброжелательные! Злость", – отметил он.

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