Из-под завалов дома уже спасли более 20 человек. Количество погибших и травмированных в настоящее время уточняется.
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Что известно о пострадавших
По предварительной информации, в результате ракетной атаки 18 человек получили ранения, двое из них – дети.
Кроме того, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Их всех госпитализировали в больницу.
Сейчас спасатели продолжают тушить пожар и спасать людей.
Оккупанты попали в жилой дом в Днепре: смотрите видео
Мэр города Борис Филатов сообщил, что завалы в Днепре будут разбираться всю ночь. На месте попадания плохая связь, а все районы полностью обесточены и отключены от систем.
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что он прекрасно знает дом, в который прилетел в Днепре, родился и проживал рядом.
"Знаю людей из этого района. Приветливые и доброжелательные! Злость", – отметил он.
Ракетная атака по Украине 14 января: коротко
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким утром 14 января сообщил, что Россия подняла в небо 17 вражеских стратегических бомбардировщиков. Он отметил, что возможна новая массированная ракетная атака.
- Кроме того, зафиксировали и движение вражеских кораблей в Черном море. Там Россия вывела 5 своих ракетоносителей, количество "Калибров" на которых может достигать 36.
- После объявления воздушной тревоги над Украиной глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что россияне запустили ракеты с Юга. Они летят на Винницкую область, а также угроза ракетного удара на Житомирской.
- Затем появились первые сообщения о взрывах во Львовской области. Несмотря на успешную работу ПВО, оккупанты попали по объекту критической инфраструктуры.
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице слышны взрывы, но, предварительно, работает ПВО. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба впоследствии также сообщил, что в регионе идет работа сил ПВО.