Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким. Это сообщение не для нагнетания паники, а скорее для напоминания, что во время воздушной тревоги находиться в укрытии.

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Враг может совершить массированную атаку

В своем сообщении глава ОВА был максимально лаконичным. Он просто написал, что "в воздухе 17 Ту". Доподлинно неизвестно, говорится ли о Ту-95МС, или Ту22М3, или Ту-160. Как бы там ни было, но вражеские бомбардировщики в небе. И следует ожидать возможной атаки.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец также предупредил горожан. Он отметил, что 14 января возможен массированный ракетный удар. По имеющейся у него информации, возможна масштабная воздушная тревога с 12:00.

Поэтому не пренебрегайте предупредительными сигналами! Будьте в максимально безопасном месте!

– призвал он.

Что об этом говорят в monitor

В телеграм-канале отмечают, что точно известно о вылете семерых Ту-95 из Оленегорска в Мурманской области. Так, оккупанты теперь настолько далеко перебрасывают свои бомбардировщики после "хлопка" в Энгельсе. В то же время, известно об активности передатчиков на боевых частотах. Но это все, что точно известно.

На мой взгляд, это может быть боевая миссия в сочетании с перебрасыванием авиации с севера на аэродромы в центральных областях,

– отметил админ группы.

Он также призвал не реагировать на прогнозы по поводу того, сколько ракет выпустит враг. Заметим, что такие сообщения часто и активно распространяются среди телеграм-каналов, пытающихся ловить хайп на атаках.

В то же время в monitor подчеркнули, что индикацией ракетных обстрелов станет тревога по всей территории Украины. Напоминаем, что ее также включают, когда в небо поднимается ракетоноситель МиГ-31К, являющийся ракетоносителем "Кинжалов". Эти ракеты украинские Силы ПВО не могут сбить, поэтому всех призывают находиться в укрытиях.

Заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк призвал жителей не быть легкомысленными. По его словам, нельзя игнорировать воздушную тревогу.

Ожидается массированный ракетный удар, не исключена возможность изменения начального курса вражеских ракет,

– подчеркнул он.

Напомним, что утром в ОК "Юг" сообщили также об активности врага в акватории Черного моря. 14 января оккупанты вывели 7 своих судов, среди которых 1 ракетоноситель. На его борту – 8 "Калибров".