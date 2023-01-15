В субботу, 14 января, террористическое государство, которое является нашим соседом, в очередной раз запустило десятки воздушных целей, чтобы полностью уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру. Одна из 5 ракет Х-22 попала в дом в Днепре, из-за чего погибли многие, в том числе две подруги.

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Проходили мимо дома

Известно, что во время этой атаки женщины не находились в многоэтажке, а всего проходили мимо. Друг погибшей Ольги Усовой и военный Андрей Биляк на своей странице в фейсбуке отметил, что у женщины есть маленький сын и муж. Работала Ольга стоматологом и волонтерила.

Не могу в это поверить... Боль и слезы. Днепр. Волонтер, высокопрофессиональная стоматолог Ольга Усова, которая была моим врачом после нашей ротации, — уже на небе... Остался сиротой маленький сынишка с папой, так же как и у ее подруги Ирины Саламатенко, тоже погибшей,

– написал Биляк.

Кроме того, он констатировал, что Ольга была очень хорошая, умная и искренняя девушка. Она помогала Вооруженным Силам и всем, кому только могла.



Волонтер и медик Ольга Усова / Фото из соцсетей



Погибла Ирина Саламатенко / Фотография из соцсетей

Оля оставила после себя светлую память, а Россия — это навсегда Мордор, который должен быть стерт с лица земли,

– акцентировал мужчина.

Кроме того, в Координационном штабе волонтеров Днепра также подчеркнули, что двух подруг убила именно Россия, и опубликовали их общую фотографию.



Две погибшие лучшие подруги / Фото из соцсетей

Обратите внимание! Поддержать семьи погибших женщин можно пожертвовав деньги на карты мужей Ольги Усовой и Ирины Саламатенко.

4731 2196 4895 8563 – Эдуард Усов;

4441 1144 4516 0235 – Саламатенко Игорь.

Редакция 24 Канал выражает соболезнования всем родным и погибшим в результате очередной массированной атаки.

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