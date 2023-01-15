Об этом сообщил главврач одной из больниц Днепра. На момент спасения женщина была в сознании.
Внимание Террористический российский удар по многоэтажке в Днепре: все, что известно о вражеской атаке
Девушка, которую спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки в Днепре, пробыла там около 20 часов и получила сильное переохлаждение,
– рассказал врач.
Отмечают, что в настоящее время девушка находится в реанимации.
Что известно о спасении женщины
В Днепре идет операция по спасению людей, оказавшихся под завалами многоэтажки в результате попадания российской ракеты.
Сегодня во время минуты тишины около часа ночи 15 января спасатели услышали голос женщины и продолжили разбирать руины. Около 11:30 женщину удалось достать и передать медикам.
Это еще одна спасенная жизнь, таких сейчас 39. ГСЧС продолжают работать на месте трагедии.
Однако признают, что шансов найти живых людей под завалами практически нет.
Как спасатели доставали женщину из руин: видео
Кратко об ударе по многоэтажке в Днепре
- 14 января российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре.
- В городе объявили трехдневный траур. В Офисе генпрокурора сообщили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
- 15 января разбор завалов продолжается, на месте трагедии привлекли более 550 человек специализированных служб, подразделений ГСЧС и коммунальщиков, а также более 45 единиц техники.
- В Воздушных силах сообщили, что по Днепру оккупанты выпустили ракету Х-22 (такой же атаковали ТЦ в Кременчуге).