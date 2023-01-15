Об этом сообщил главврач одной из больниц Днепра. На момент спасения женщина была в сознании.

Внимание Террористический российский удар по многоэтажке в Днепре: все, что известно о вражеской атаке

Девушка, которую спасатели извлекли из-под завалов многоэтажки в Днепре, пробыла там около 20 часов и получила сильное переохлаждение,

– рассказал врач.

Отмечают, что в настоящее время девушка находится в реанимации.

Что известно о спасении женщины

В Днепре идет операция по спасению людей, оказавшихся под завалами многоэтажки в результате попадания российской ракеты.

Сегодня во время минуты тишины около часа ночи 15 января спасатели услышали голос женщины и продолжили разбирать руины. Около 11:30 женщину удалось достать и передать медикам.

Это еще одна спасенная жизнь, таких сейчас 39. ГСЧС продолжают работать на месте трагедии.

Однако признают, что шансов найти живых людей под завалами практически нет.

Как спасатели доставали женщину из руин: видео

Важно! Поскольку ракета попала в большой дом – в нем 18 подъездов, где проживало около 1100 человек, разрушены два подъезда, количество погибших может достигать десятков. По данным Нацполиции, в настоящее время разыскивается еще 40 человек. По состоянию на 11:00 – погибли 23 человека, в том числе один ребенок. Травмировано более 70 человек – из них 13 детей. Спасены – 39 человек.

Кратко об ударе по многоэтажке в Днепре