В результате обстрела есть жертвы, еще десятки человек получили ранения. Все, что известно о террористической атаке оккупантов по Днепру читайте в материале 24 Канала.

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Ракета разрушила подъезд многоэтажки.

Около 16:00 замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил ужасные новости из Днепра – российская ракета попала в многоквартирный дом.

Просто изверги, нет как минимум одного подъезда, под завалами находятся люди, которые были дома в праздничный день. ГСЧС и все городские службы на месте,

– отметил заместитель главы ОП.

Тимошенко добавил, что он прекрасно знает дом, в который прилетел в Днепре, родился и проживал рядом.

"Знаю людей из этого района. Приветливые и доброжелательные! Злость", - отметил чиновник.

Он уже пообщался с городским председателем Днепра Борисом Филатовым, выехавшим на место, где Россия устроила террор.

Смотрите фото с места происшествия / Фото из соцсетей, Кирилла Тимошенко, ГСЧС

По словам Филатова, завалы в Днепре будут разбирать всю ночь. На месте попадания – плохая связь. Все районы города полностью обесточены и отключены от систем. Спасатели снимают кранами людей с более высоких этажей. Они сигнализируют фонарями и мобильными телефонами.

В Офисе генпрокурора сообщили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, днем 14 января в результате ракетной атаки врага на город Днепр произошло попадание в 9 этажный жилой дом. Полностью разрушен подъезд дома", – говорится в сообщении.

Прокуроры, следователи и эксперты работают на месте происшествия, чтобы зафиксировать очередное военное преступление России.

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Число жертв растет

В 17:30 глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, российская атака на Днепр унесла 2 жизни Ранения получили 27 человек, среди которых шестеро детей.

Все – в больнице. Горите в аду, русские недолюдки,

– подчеркнул Резниченко.

Уже через 10 минут под завалами нашли еще 3 тела – количество жертв возросло до 5.

Оккупанты попали в жилой дом в Днепре: смотрите видео

Тимошенко рассказал, что на 17:50 удалось спасти из-под завалов 20 человек, среди которых 3 ребенка. На уровне второго этажа вспыхнул пожар на площади в 70 квадратных метров. Также пылают 15 автомобилей.

"Проводится обследование поврежденных и уцелевших частей дома. Всего к работам привлечены более 230 человек и 67 единиц техники. На месте происшествия работают психологи ГСЧС и обустраиваются пункты обогрева. Организованное освещение места работ", - добавил чиновник.

На месте происшествия присутствовали мэр и начальник военной администрации Днепропетровщины. В 18:28 Резниченко сообщил, что российская ракета ранила 7 детей

"Наименьшему – три года. Все дети – в больнице. 9-летняя девочка – тяжелая. В общей сложности уже 39 раненых. 5 жизней россияне оборвали… Наказание за эти преступления – неотвратимо", – подчеркнул председатель ОВА.

Через час количество пострадавших снова возросло.

"Уже почти 60 раненых из-за попадания российской ракеты в днепровскую многоэтажку. 12 из них – дети", – написал Резниченко.

Российская ракета разрушила подъезд: видео

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Президент показал последствия атаки по Днепру

Президент Владимир отреагировал на террористический русский удар по жилому дому в Днепре.

Вечная память всем, чьи жизни унес русский террор! Мир должен остановить это зло. Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь,

– отметил глава государства.

Он добавил, что всех причастных к этому террору обязательно найдут.

"Все понесут ответственность. Максимальную", – подчеркнул президент.

Смотрите видео последствий ракетного удара по Днепру:

Также на попадание ракеты отреагировали в Офисе Президента. Его руководитель Андрей Ермак также назвал россиян террористами и заверил, что они должны быть наказаны.

Россияне – террористы, которые за все будут наказаны. Все, без исключения,

– написал он.

В свою очередь, его советник Михаил Подоляк заявил, что Россия намеренно, демонстративно и публично атакует гражданские объекты Украины Поэтому у нашего государства нет иного выбора, чем победить. Для этого следует не учитывать какие-либо слова россиян. Ведь, как говорят в народе, чтобы понять, лжет ли россиянин, надо посмотреть, открывает ли он рот. И под свою ложь они "намеренно бьют ракетой по многоквартирному дому, чтобы кричать от радости".

Также Подоляк призвал перестать предлагать для завершения войны:

разнообразные мирные планы,

турецкие столы переговоров,

обязательные гарантии России.

Не кормите убийц. Не поощряйте негодяев. Не рожайте в них желание убивать еще больше. Лучше лишний раз помолчите и показывайте публично абсолютное непонимание природы "русского зла". Делаете только хуже. Затягиваете войну. Поощряете следующие убийства. Еще раз: убийцы должны нести наказание, иначе это никогда не кончится,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Разбор завалов продолжается: видео

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к мировому сообществу и призвал ужесточить санкции против российских террористов. Также он подчеркнул, что, несмотря на то, что Россия массированными атаками истощает свои ракетные запасы, она до сих пор может производить новые.

Мы можем и должны убить ракетную промышленность и беспилотники массовым санкционным ударом! Я призываю G7 и ЕС немедленно ввести соответствующие санкции, предложенные Украиной,

– подчеркнул он.

На ракетный удар уже отреагировала госпожа США в Украине Бриджит Бринк. Она отметила, что Россия продолжает нападать на города и население Украины. Поэтому Соединенные Штаты оказывают первоочередную поддержку украинским экспертам ПВО и продолжают сотрудничать, чтобы обеспечить все, что нужно нашему государству на поле боя и по всей стране.

Обратите внимание! Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что всего 14 января враг осуществил около 28 пусков крылатых ракет разного базирования и 5 пусков управляемых авиационных ракет. Украинским защитникам удалось уничтожить из них 18 и 3 соответственно. В свою очередь, над Днепропетровщиной бойцы из воздушного командования "Восток" сбили 6 вражеских ракет.