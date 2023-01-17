По состоянию на вечер 16 января искали 25 человек, пропавших без вести. Что происходит на месте трагедии рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко.
Заметьте Это принципиальная задача, – Зеленский о наказании россиян за теракт в Днепре
Что происходит на месте теракта в Днепре
Кирилл Тимошенко заявил, что спасательная операция и разбор завалов закончатся только тогда, когда найдут тела всех погибших.
По состоянию на вечер 16 января, по словам заместителя Андрея Ермака:
- отселен практически весь дом;
- в городе и области было подготовлено много мест для временного расположения всех семей;
- будет решение городских и областных властей относительно материальной помощи всем семьям погибших, и всем, кто потерял свое жилье, и тем, чье жилье пострадало.
Мы понимаем, что более 200 квартир фактически разрушены, и наша главная задача – расселить всех людей и помочь в восстановлении этого дома,
– заявил Тимошенко.
Также он рассказал, что в городе на базе администрации Соборного района Днепровского городского совета действует центр в формате "единого окна" – там жители пострадавшего дома могут в одном месте оформить все необходимые документы и помощь.
16 января в уцелевших подъездах восстановили свет. По словам Кирилла Тимошенко, как только завершат работу спасатели, эксперты сделают оценку возможности восстановления дома.
Теракт в Днепре: коротко
- 14 января Россия цинично и целенаправленно ударила ракетой Х-22 по многоэтажному жилому дому в Днепре.
- По данным Воздушных сил ВСУ, в Украине нет средств для сбивания этой ракеты, ее ошибка попадание может составлять до 600 метров.
- К сожалению, многие во время атаки были в разрушенных подъездах дома. На вечер 16 января работники ГСЧС спасли 39 человек, из них 6 – дети, ранены 77 человек, из них 14 детей. По словам Тимошенко, есть несколько человек в тяжелом состоянии, среди них – один ребенок.
- К сожалению, погибли 40 жителей дома, из них – три ребенка. Спасатели получили 47 заявок о пропавших без вести. Из них 4 человека нашли живыми у родственников, 18 – мертвыми, еще 25 человек – ищут.
- По данным ГСЧС, еще 15 января шансов найти живых людей под завалами почти не было.