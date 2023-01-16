Представитель командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат подчеркнул, что такие ракеты украинские средства противовоздушной обороны сбить не могут. В частности, за 10 месяцев войны это не удалось сделать ни разу.

К теме Та самая ракета, которой били по торговому центру в Кременчуге, – Игнат об ударе по Днепру.

Сколько ракет Х-22 у России

Игнат отметил, что российские запасы соответствующих ракет могут составить сотни единиц.

При этом, по его словам, ранее Украина также имела на вооружении ракеты Х-22, однако часть из них была передана России в виде оплаты долгов за газ, а часть – изрезана на металлолом.

Спикер заверил, что все российские террористы обязательно будут наказаны.

Оккупанты дислоцируются сейчас на аэродроме "Шайковка" в России. Уже и командир стал известен и его семья. Все преступники будут наказаны, это понятно. Я думаю, что списки личного состава, наверное, всего полка, есть у наших спецслужб,

– сказал спикер.

Он добавил, что сейчас можно легко узнать обо всех российских преступниках поименно – от экипажа, выполнявшего приказ, до верхушки, отдававшей приказ стрелять по густонаселенному городу ракетой Х-22, погрешность которой может составить до 600 метров.

Последние новости из Днепра