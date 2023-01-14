В результате обстрела есть жертвы. Еще десятки человек получили ранения.
Ктеме Массированная ракетная атака 14 января: в каких областях нет света
Президент показал последствия атаки по Днепру
Зеленский отреагировал на террористический российский удар по жилому дому в Днепре.
Вечная память всем, чьи жизни унес российский террор! Мир должен остановить это зло. Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь,
– отметил глава государства.
Он добавил, что всех причастных к этому террору обязательно найдут.
"Все понесут ответственность. Максимальную", – подчеркнул президент.
Смотрите видео последствий ракетного удара по Днепру:
Заметьте Первые минуты после попадания: в сети показали, как люди бежали с места прилета в Днепре.
Кратко о российском ударе по Днепру
- Около 16:00 замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил ужасные новости из Днепра – российская ракета попала в многоквартирный дом.
- Он добавил, что общался с городским председателем Днепра Борисом Филатовым, выехавшим на место происшествия. По словам мэра, завалы в Днепре будут разбираться всю ночь. На месте попадания – плохая связь, а все районы полностью обесточены и отключены от систем.
- На попадание ракеты уже отреагировали и в Офисе Президента. Его руководитель Андрей Ермак назвал россиян террористами и заверил, что они должны быть наказаны.
- В Офисе Генпрокурора сообщили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
- По состоянию на 17:50 известно, что пожарным удалось спасти из-под завалов 20 человек, среди которых 3 ребенка.
- К сожалению, погибли 5 человек, а ранения получили еще 27, из которых шестеро – дети. Пострадавшие госпитализированы.
- Спасатели продолжают работать на месте обстрела, так что количество жертв и травмированных, вероятно, может возрасти.