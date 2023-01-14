В частности, попала российская ракета и по Днепру. И попала она, к сожалению, в "стратегический" объект для России – по девятиэтажному жилому дому, пишет 24 Канал.

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Нет целого подъезда

В Днепропетровской ОВА сообщили, что в результате атаки предварительно есть 18 раненых, из которых двое – дети. Также известно, что трое пострадавших в тяжелом состоянии. Все сейчас – в больнице. Однако какое точное количество погибших и травмированных пока неизвестно.

Также с места сообщают, что под завалами находятся люди.

Там неистовый крик людей под завалами,

– написали в сети.

Россияне уничтожили целый подъезд / Фото из соцсетей

По состоянию на 16.20 удалось спасти 15 человек. Также продолжается тушение пожара. Мэр Днепра сообщил, что завалы будут разбираться всю ночь.

Сам же район, по которому ударили россияне, полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения.

На трагедию отреагировали в ОП

Также на попадание ракеты отреагировали и в Офисе Президента. Его руководитель Андрей Ермак назвал россиян террористами и заверил, что они должны быть наказаны.

Россияне – террористы, которые за все будут наказаны. Все, без исключения,

– написал он.

Люди бежали с места прилета: видео 18+ (нецензурная лексика)

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