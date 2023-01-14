После 14.00 по всей Украине объявили воздушную тревогу. Первые вражеские ракеты были замечены над Николаевской областью, но впоследствии они вошли в воздушное пространство других областей.

Кстати говоря По всей Украине объявили воздушную тревогу: есть угроза ракетных ударов

ПВО на Юге и в Центре

После этого появились сообщения о работе ПВО в южной части Украины. Ракеты находились в небе над Одесской областью.

Также о работе противовоздушной обороны сообщили в Винницкой области. В Винницкой ОВ предупреждали о волнах атак.

Сообщения о ПВО были в Днепропетровской и Хмельницкой областях.

Обратите внимание! По состоянию на 15:00, Россия вывела в Черное море 5 ракетоносителей, общий залп – 36 калибров.