Находиться там нужно, пока не сообщает об отбое воздушной тревоги. Не пренебрегайте этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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По состоянию на 15:05 воздушную тревогу объявили в следующих областях:

Житомирская;

Винницкая;

Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

Запорожская;

Кировоградская;

Черкасская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Донецкая;

Луганская;

Полтавская;

Харьковская;

Сумская;

Черниговская;

Киевская;

Ровенская;

Хмельницкая;

Ивано-Франковская;

Закарпатская;

Львовская.

Также об угрозе сообщают жителям Буковины. Кроме того, "красным" на карте тревог является временно оккупированный Крым.

Важно! На Западе ракетная опасность ожидается в 15.30.

Россия уже атаковала Киевскую область 14 января