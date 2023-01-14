Воздушная тревога продолжалась с 07:39 до 08:12. В городе временно прекратили движение по линиям метрополитена. Но очень скоро сообщили о восстановлении.

Обратите внимание Детали об обстреле от Харьковской ОВА

Детали об обстреле от Харьковской ОВА