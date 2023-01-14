Воздушная тревога продолжалась с 07:39 до 08:12. В городе временно прекратили движение по линиям метрополитена. Но очень скоро сообщили о восстановлении.
Обратите внимание Детали об обстреле от Харьковской ОВА
Детали об обстреле от Харьковской ОВА
Российские захватчики 14 января нанесли террористический удар по Харькову. Игорь Терехов заявил, что, по предварительным данным, было 4 прилета.
Воздушная тревога продолжалась с 07:39 до 08:12. В городе временно прекратили движение по линиям метрополитена. Но очень скоро сообщили о восстановлении.
Обратите внимание Детали об обстреле от Харьковской ОВА