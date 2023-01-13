Об этом в эфире 24 канала рассказала спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне, получив на аэродромах приветы от "бавовнятка", переместились и передислоцировали свои летательные аппараты глубже. Они надеются, что там не долетит, но мечты эти бесполезны.

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Наталья Гуменюк рассказала, что все же россияне надеются отработать слаженность полетов и проводят тренировку теми бомбардировщиками и воздушными ракетоносителями, которые обычно применяют для массированных ракетных атак.

Проведение такого слаживания может свидетельствовать о том, что готовится новая волна военной операции. В частности, в воздухе,

– сообщила пресс-секретарь ОК "Юг".

Она отметила, что враг еще и пытается выводить ракетоносители, несмотря на шторм. Вчера, 12 января, враг вывел подводный корабль прогуляться в Черное море. Однако, скорее всего, измерил критичность ситуации и вернулся в пункт базирования.

"Сейчас в Черном море корабельная группировка состоит из 4 кораблей, но это не ракетоносители. Ракетоносители все в пунктах базирования, потому что штормит", – пояснила Наталья Гуменюк.

Смотрите полное видео с Наталией Гуменюк на ютубе 24 канала:

Активность беспилотников

Представитель ОК "Юг" пояснила, что активность беспилотных летательных аппаратов последнюю неделю повысилась. Россияне пытаются запускать их с моря, чтобы разведать объекты критической инфраструктуры, средства противовоздушной обороны и изучить береговую линию.

Это все признаки подготовки к предстоящей атаке. Будет ли она массированной, волнообразной или точечной – уже посмотрим за тактикой, которую выберет враг. Но говорим о том, что могут быть применены и одна, и другая, и третья,

– акцентировала Гуменюк.

Комбинированный способ ракетной атаки

Кроме того, спикер рассказал, что в течение нескольких массированных ракетных атак враг усовершенствовал свою тактику. Он использует разного класса носители – воздушные, а также надводные и подводные ракеты морского базирования.

"Пуск с ракетоносителя подводного базирования обнаружить сложнее для противовоздушной обороны, что может свидетельствовать как раз об их попытках выявить наши средства ПВО. Которые им донимают и не позволяют провести ту массированную атаку так эффективно, как они планировали ", – объяснила Наталья Гуменюк.

Она добавила, что россияне во время ракетной атаки могут привлечь и дронов-камикадзе. Поскольку это более дешевый способ нанесения поражения. Также они запускаются, чтобы попытаться выявить системы ПВО.

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