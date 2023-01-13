Издание The New York Times проанализировало новую военную помощь Украине. Активную передачу Украине оружия, в частности ЗРК Patriot и танки Leopard 2, журналисты связывают с возможным новым наступлением, которое готовит Россия.

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На Западе пытаются быстро помочь Украине

Западные чиновники все больше опасаются, что у Украины очень мало возможностей для подготовки к отражению ожидаемого весеннего наступления России, и они делают быстрые шаги, чтобы предоставить украинцам новое оружие, которое они раньше отказывались поставлять, опасаясь спровоцировать Москву,

– говорится в сообщении.

В The New York Times напомнили, что США и Германия решили предоставить Украине ПВО Patriot. Кроме того, Германия и США впервые пообещали отправить свои БМП на поля сражений в Украине.

Журналисты полагают, что Украина будет получать современные западные танки. Польша уже объявила о решении передать Украине роту немецких танков Leopard. В Британии тоже дали понять, что они близки к тому, чтобы согласиться на отправку небольшого количества танков.

Украина надеется, что ужесточение давления убедит канцлера Германии Олафа Шольца разрешить экспорт в Украину танков немецкого производства из арсеналов других союзников по НАТО. Танки Leopard 2 являются одними из самых желательных для Киева, и эксперты говорят, что в значительном количестве они существенно увеличат способность Украины отбросить российские силы,

– указывают в The New York Times.

Танки будут иметь решающее значение для деоккупации Востока

В Украине, по словам официальных лиц, бронетехника будет играть ключевую роль в боях за контроль над крупными городами на Востоке, граничащими с Россией.

The New York Times пишет, что союзники по НАТО, когда-то являвшиеся частью советской системы, передали Украине свои танки советских времен. Но большая часть киевского парка была истощена месяцами сражений, и ему не хватает боеприпасов, несовместимых с западными боеприпасами.

Издание цитирует высокопоставленного западного военного представителя, заявившего, что изменение баланса сил на Востоке Украины необходимо для выхода из тупика в войне.

По его словам, отправка достаточного количества современных западных боевых танков и других боевых машин может помочь нарушить этот баланс. Чиновник подчеркнул, что без танков Украина вряд ли сможет отвоевать большие территории.

Камилл Гранд, эксперт по обороне в Европейском совете по международным отношениям, отметил, что Москва, похоже, мобилизует сотни тысяч людей для своего наступления. По его словам, это частично подтолкнуло дискуссию о танках, "чтобы позволить украинским силам добиться значительного прогресса сейчас".

В The New York Times подчеркивают значение встречи в формате "Рамштайн", которая состоится 20 января. На ней может быть объявлено о новой мощной военной помощи Украине.