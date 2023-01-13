Про це в ефірі 24 каналу розповіла речниця Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк. За її словами, росіяни, отримавши на летовищах привіти від "бавовнятка", перемістилися й передислокували свої літальні апарати глибше. Вони сподіваються, що там не долетить, але мрії ці даремні.

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Наталя Гуменюк розповіла, що все ж таки росіяни сподіваються відпрацювати злагодженість польотів й проводять тренування тими бомбардувальниками та повітряними ракетоносіями, які зазвичай застосовують для масованих ракетних атак.

Проведення такого злагодження може свідчити про те, що готується нова хвиля військової операції. Зокрема в повітрі,

– повідомила речниця ОК "Південь".

Вона зазначила, що ворог ще й намагається виводи ракетоносії, попри шторм. Вчора, 12 січня, ворог вивів підводний корабель прогулятися в Чорне море. Проте, скоріш за все, замірив критичність ситуації й повернувся в пункт базування.

"Зараз в Чорному морі корабельне угруповування складається з 4 кораблів, але це не ракетоносії. Ракетоносії всі в пунктах базування, бо штормить", – пояснила Наталя Гуменюк.

Дивіться повне відео з Наталею Гуменюк на ютубі 24 каналу:

Активність безпілотників

Речниця ОК "Південь" пояснила, що активність безпілотних літальних апаратів останнім тижнем підвищилася. Росіяни намагаються запускати їх саме з моря, щоб розвідати обʼєкти критичної інфраструктури, засоби протиповітряної оборони й вивчити берегову лінію.

Це все ознаки підготовки до майбутньої атаки. Буде вона масованою, хвилеподібною чи точковою – вже подивимося за тактикою, яку обере ворог. Але говоримо про те, що можуть бути застосовані й одна, й друга, й третя,

– акцентувала Гуменюк.

Комбінований спосіб ракетної атаки

Крім того, речниця розповіла, що протягом кількох масованих ракетних атак ворог вдосконалив свою тактику. Він використовує різного класу носії – повітряні, а також надводні та підводні ракети морського базування.

"Пуск з ракетоносія підводного базування виявити складніше для протиповітряної оборони, що може свідчити якраз про їх намагання виявити наші засоби ППО. Які їм дошкуляють й не дозволяють провести ту масовану атаку так ефективно, як вони планували", – пояснила Наталя Гуменюк.

Вона додала, що росіяни під час ракетної атаки можуть залучити й дронів-камікадзе. Оскільки це дешевший спосіб нанесення ураження. Також їх запускають, аби спробувати виявити системи ППО.

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