Міністр оборони України заявив, що щодня в Україні гинуть 500 – 600 російських окупантів. Українські втрати становлять десяту частину від цієї цифри. Вічна пам'ять кожному захиснику та кожній захисниці, які віддали своє життя, захищаючи Україну.

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Окрім того, міністр оборони зауважив, що російські окупанти можуть зібрати сили та зброю, щоб підготуватися до наступу з тимчасово окупованих територій України.

Весна - найкращий період для оновлення руху для всіх сторін. Ми розуміємо, що вони будуть готові до старту, і, звичайно, ми теж повинні бути готові до старту,

– зауважив Резніков.

Зауважте! Станом на 13 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що вдалося ліквідувати вже 114 130 російських окупантів. Окрім того, воїни ЗСУ знищили чимало зброї та техніки.

Україна – де-факто член НАТО

Резніков заявив, що Україна вже змінила хід думок західних лідерів. Міністр оборони зауважив, що ще донедавна держави-члени Альянсу розцінювали військову допомогу Україні, як ескалацію конфлікту.

Водночас наразі "підхід до мислення" вже змінився.

"Україна стала членом НАТО. Де-факто, а не де-юре (за законом). Тому що у нас є зброя і розуміння того, як її використовувати", – наголосив міністр.

ЗСУ розпочнуть тренування на ЗРК Patriot

Українські воїни вже невдовзі розпочнуть тренування на ЗРК Patriot у США. Повідомляють, що навчання відбуватимуться наступного тижня на військовій базі США Форт Сілл.