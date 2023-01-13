За добу кількість загарбників скоротилася ще на 740 осіб. Детальніше про втрати ворога на фронті розповідає 24 Канал.

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Втрати російської армії у техніці

танків – 3098 (+4) одиниць;

бойових броньованих машин – 6167 (+8 одиниць) ;

артилерійських систем – 2086 (+4) одиниць ;

РСЗВ – 437 (+0) одиниць;

засобів ППО – 218 (+0) одиниць;

літаків – 286 (+1) одиниць;

гелікоптерів – 276 (+0);

крилатих ракет – 723 (+0) одиниці;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+0) одиниць;

кораблів/катерів – 17 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4833 (+7) одиниці;

спеціальної техніки – 184 (+0) одиниці.

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Втрати ворога станом на ранок 13 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

В ОП розповіли про втрати окупантів під Бахмутом і в Соледарі

Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що окупанти зазнають під Бахмутом і в Соледарі колосальних втрат. Точні цифри наразі сказати важко, адже тривають запеклі бої.

"Але це не тисяча чи дві, це – 10, 15 чи навіть 20 тисяч (втрат окупантів – 24 Канал) за весь час наступу біля Бахмуту та Соледару. Вони там втрати не рахують", – вважає Подоляк.

До речі, підступи до Соледара буквально всіяні трупами російських військових. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Зверніть увагу! Вбитих вагнерівців перевозять до Росії вантажівками. Тіла доставляють звичайні далекобійники. Про це повідомляють росЗМІ. Цікаво, що за перевезення "вантажу 200", вагою 6 тонн і об'ємом 82 кубометри, упакованого в "суцільнометалеву оболонку", замовник готовий заплатити 60 тисяч рублів "готівкою без торгу".