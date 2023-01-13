За добу кількість загарбників скоротилася ще на 740 осіб. Детальніше про втрати ворога на фронті розповідає 24 Канал.
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Втрати російської армії у техніці
- танків – 3098 (+4) одиниць;
- бойових броньованих машин – 6167 (+8 одиниць) ;
- артилерійських систем – 2086 (+4) одиниць ;
- РСЗВ – 437 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 218 (+0) одиниць;
- літаків – 286 (+1) одиниць;
- гелікоптерів – 276 (+0);
- крилатих ракет – 723 (+0) одиниці;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+0) одиниць;
- кораблів/катерів – 17 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4833 (+7) одиниці;
- спеціальної техніки – 184 (+0) одиниці.
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Втрати ворога станом на ранок 13 січня / Інфографіка Генштабу ЗСУ
В ОП розповіли про втрати окупантів під Бахмутом і в Соледарі
Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що окупанти зазнають під Бахмутом і в Соледарі колосальних втрат. Точні цифри наразі сказати важко, адже тривають запеклі бої.
"Але це не тисяча чи дві, це – 10, 15 чи навіть 20 тисяч (втрат окупантів – 24 Канал) за весь час наступу біля Бахмуту та Соледару. Вони там втрати не рахують", – вважає Подоляк.
До речі, підступи до Соледара буквально всіяні трупами російських військових. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.