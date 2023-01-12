На опублікованому знімку можна побачити, що усміхнені окупанти накрили стіл для святкування Нового року. Але згодом їх застала "бавовна" і посміхатися солдати більше не змогли.

Як виглядали окупанти перед ударом у Макіївці

Відповідне фото оприлюднив OSINT-експерт Іраклі Комахідзе. Цей кадр вже розповсюдили пропагандистські телеграм-канали, які стверджують, що на ньому зображені окупанти, по яким завдали удару у Макіївці.

На знімку мобілізовані солдати посміхаються, обіймаються та позують на камеру.



Окупанти, по яких вдарили ЗСУ у Макіївці / фото Іраклі Комахідзе​

Загарбники збиралися святкувати Новий рік, бо на столі в них видніється алкоголь та закуска. Однак їхні плани "зіпсували" українські захисники.

Фото з ПТУ Макіївки з окупантами, які святкують Новий рік, які в свої останні секунди життя збиралися випити за тост "цей рік був складним... за перемогу",

– написав Комахідзе.