Про це пишуть місцеві мешканці та навіть російські воєнкори. Відповідні повідомлення опублікував журналіст Денис Казанський.

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Кілька сотень окупантів могли отримати квитки на концерт Кобзона

Місцеві мешканці, які живуть неподалік, пишуть, що спершу пролунали потужні вибухи за кілька хвилин до Нового року – "бавовна" завітала в одне з училищ міста, де перебувало чимало окупантів. В основному там були мобілізовані росіяни, яких завезли туди нещодавно.

Одні бідкаються, що їм не відповідають їхні знайомі, які були там, а інші кажуть, що звідти досі вивозять трупи і їх близько 500. Однак деякі місцеві пишуть, що ліквідованих окупантів близько 600.

Бойовики та окупанти перекрили територію довкола училища та забороняють фотографувати все, що там відбувається, однак у мережу потрапили кадри, на яких видно, що будівлі як такої більше немає. Пропагандисти буквально палають – звинувачують російське військове керівництво в безвідповідальності й кажуть, що подібні випадки ніяк їх не вчать.

Також місцеві пишуть, що один із окупантів вибіг з училища охоплений вогнем, впав на вулиці й помер. Тож тепер варто чекати повідомлень від Генштабу ЗСУ.

"Бавовна" завітала в Макіївку / Скриншоти Дениса Казанського

Водночас у СтратКомі ЗСУ кажуть, що Макіївці внаслідок "необережного поводження з нагрівальними приладами, нехтуванням заходів безпеки та курінням у невстановленому місці" загинули близько 400 окупантів, а ще 300 зазнали поранень різного ступеня важкості.

Втрати окупантів на Бахмутському напрямку

Напередодні речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив, що 31 грудня на Бахмутському напрямку відбулися 23 бойові зіткнення Збройних Сил України та російських окупантів.

Наші воїни завдали ворогу колосальних втрат – щонайменше 170 окупантів загинули, а ще понад 200 зазнали поранень. Українські захисники та захисниці продовжують тримати оборону в найгарячіших точках на лінії фронту та не лише дають гідну відсіч ворогу, але й завдають втрат окупаційній армії.