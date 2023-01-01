Російські військові продовжують спроби наступальних дій на Бахмутському та намагаються покращити тактичне положення своїх підрозділів на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється, а на Херсонському – перегруповує війська.

До речі Останній день року і життя: під Бахмутом ЗСУ завдали росіянам колосальних втрат

Росія перегруповує війська на Херсонському напрямку

У Генштабі ЗСУ, як і раніше, не фіксують ознак формування наступальних угруповань окупантів на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. Повідомляється, що там обстановка стабільна.

Окупанти вели артилерійські обстріли на Сіверському та Слобожанському напрямках. Також росіяни обстрілювали населені пункти на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках.

На Бахмутському напрямку ворог вів обстріли з різнокаліберної артилерії.

Провокаційні обстріли на Херсонщині

Російські окупаційні війська обстрілюють з мінометів Олешки, Голу Пристань, Плавні, а також дачні поселення між зазначеними населеними пунктами.

Окупанти це роблять з метою дестабілізації гуманітарної ситуації на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області та примушення місцевого населення до так званої "добровільної евакуації".

Мобілізація у Криму та використання цивільних лікарень

У тимчасово окупованому Криму тривають заходи мобілізації. Військові комісаріати розпочали перевірку списків осіб, які ще не брали участі у широкомасштабному вторгненні в Україну та підлягають призову за мобілізацією у 2023 році.

Росія продовжує використовувати цивільні заклади для потреб лікування озброєних російських окупантів. Так, в місті Первомайськ Луганської області, в приміщені місцевої школи окупанти розгорнули "польовий шпиталь" та лікують близько 100 військовослужбовців.

Крім того, в приміщенні місцевого полового будинку, облаштованому під військовий шпиталь, проходять лікування понад 150 поранених вагнерівців.

ЗСУ відпрацьовують по окупантах

Українська авіація завдала 13 ударів по районах загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили та військової техніки противника.

У Генштабі ЗСУ нагадали, що тільки за 31 грудня Росія втратила 760 військових убитими.