Триває 312 доба протистояння повномасштабній агресії російських вбивць.

24 канал аналізує карту бойових дій станом на 31 грудня за даними Генштабу, ISW та Deepstate.

До теми Звільненню бути: ЗСУ можуть повторити Харківський бліцкриг на ще одному напрямку

Росіяни намагалися наступати поблизу населених пунктів Стельмахівка, Площанка і Білогорівка Луганської області. Крім цього, ворог прагне просуватися біля Соледара, Бахмутського, Бахмута, Озарянівки, Мар'їнки і Побєди Донецької області. Захисники відбивають атаки.

Що відбувається на Півночі

Стабільною є ситуація на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках. Росіяни зберігають військову присутність, але не формують наступальних угруповань.

На Сіверському та Слобожанському напрямках вороги з артилерії та мінометів обстріляли райони населених пунктів Бучки і Ясна Поляна Чернігівської області; Нововасилівка, Винторівка, Уланове, Студенок, Ходине, Гірки, Іскрисківщина, Краснопілля на Сумщині та Уди, Стрілеча, Алісівка, Красне, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Тернова і Катеринівка Харківської області.

Битва за Донбас

На Куп'янському напрямку окупанти атакували Лозову Першу, Западне, Масютівку, Токарівку, Куп'янськ і Орлянське у Харківській області. Також від обстрілів постраждали Новоселівське, Стельмахівка й Андріївка Луганської області.

На Лиманському напрямку під вогнем опинилися Площанка, Макіївка, Невське і Діброва на Луганщині. Крім цього, росіяни вдарили по Червонопопівці, Тернах і Торському Донецької області.

Запеклі бої точаться на Бахмутському напрямку. Ворог обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії позиції українських захисників у 25 населених пунктах. Під вогнем опинилися Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

Лінія фронту біля Бахмута: показуємо на карті

Окупанти також вдарили по Веселому, Авдіївці, Невельському, Мар'їнці, Красногорівці та Новомихайлівці Донецької області, що на Авдіївському напрямку. На Новопавлівському загарбники продовжують обстрілювати Времівку, Велику Новосілку, Пречистівку, Вугледар та Микільське.

Що відбувається на Півдні

На Запорізькому напрямку вороги накривали вогнем понад 20 населених пунктів. Мовиться про Ольгівське, Гуляйполе, Степове, Чарівне та Дорожнянка Запорізької області.

Лінія фронту у Запорізькій області: показуємо на карті

Ворог продовжує терор обстрілами на Херсонському напрямку. Окупанти гатять по цивільній інфраструктурі Антонівки, Токарівки, Миколаївки та Херсона.

Зауважте! Втрати росіян станом на 1 січня становлять 106 720 одиниць живої сили. Зокрема, за попередню добу захисники ліквідували 760 окупантів.