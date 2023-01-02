Про ситуацію на фронті та в тилу доповіли в Генштабі ЗСУ. Далі можете побачити актуальну карту бойових дій.

До теми Ворог наступає на Донеччині, терор Херсонщини: карта бойових дій 1 січня

Росія продовжує обстрілювати нашу державу

Протягом доби противник завдав 51 авіаційний удар, зокрема застосував 44 "Шахіди". На щастя, всі вони були збиті підрозділами Сил оборони України. Крім того, загарбники здійснили 55 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по дитячій лікарні міста Херсон.

Від обстрілів окупантів постраждали, зокрема на:

На Сіверському та Слобожанському напрямках. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Есмань, Катеринівка і Шалигине – Сумської області та Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині.

Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Вільна Слобода, Есмань, Катеринівка і Шалигине – Сумської області та Огірцеве, Вовчанськ і Новомлинськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку. Ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Андріївка, Куп'янськ, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і М'ясожарівка на Луганщині.

Ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них – Андріївка, Куп'янськ, Кучерівка, Лиман Перший, Вільшана, Орлянське, Кислівка і Котлярівка Харківської області та Новоселівське і М'ясожарівка на Луганщині. На Лиманському напрямку. Ворожий вогонь зафіксовано неподалік Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Тернів і Діброви Донецької області.

Ворожий вогонь зафіксовано неподалік Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки Луганської області та Тернів і Діброви Донецької області. На Бахмутському напрямку обстріляно понад 15 населених пунктів. Зокрема це: Берестове, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Ступочки, Біла Гора, Костянтинівка та Диліївка на Донеччині. Також ворог завдав авіаудару біля Білогорівки.

обстріляно понад 15 населених пунктів. Зокрема це: Берестове, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Ступочки, Біла Гора, Костянтинівка та Диліївка на Донеччині. Також ворог завдав авіаудару біля Білогорівки. На Авдіївському напрямку. Під вогневий вплив потрапили Водяне, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Під вогневий вплив потрапили Водяне, Георгіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. На Новопавлівському напрямку. Вогневого ураження зазнали Нескучне, Времівка, Велика Новосілка та Вугледар на Донеччині.

Вогневого ураження зазнали Нескучне, Времівка, Велика Новосілка та Вугледар на Донеччині. На Запорізькому напрямку. Обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії фіксувались у районах населених пунктів Новосілка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Степове і Мусіївка на Запоріжжі.

Обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії фіксувались у районах населених пунктів Новосілка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Залізничне, Оріхів, Новоандріївка, Щербаки, Степове і Мусіївка на Запоріжжі. На Херсонському напрямку від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Тягинки, Новотягинки, Понятівки, Дар'ївки, Садового, Станіслава та Херсона.

Карта бойових дій на 2 січня

Окупанти намагаються наступати на Сході

За інформацією Генштабу, противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Загарбники намагаються покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Окрім того, на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів. На Херсонському – здійснює перегрупування військ, веде оборону та обстріли позицій наших військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

ЗСУ героїчно нищать ворога

У Генштабі підтвердили вогневе ураження 31 грудня районів зосередження живої сили та техніки окупантів на території Запорізької області.

Зокрема, в районах населених пунктів Тарасівка, Басань, Пологи, Бердянськ, Токмак втрати противника склали понад 175 поранених військовослужбовців, знищено 12 одиниць озброєння і військової техніки різного типу та склад боєприпасів ворога. Інформація щодо ліквідованих окупантів наразі уточнюється.

Крім того, авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження загарбників. Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога.