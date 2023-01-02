О ситуации на фронте и в тылу доложили в Генштабе ВСУ. Далее вы можете увидеть актуальную карту боевых действий.

К теме Враг наступает в Донецкой области, террор Херсонщины: карта боевых действий 1 января

Россия продолжает обстреливать наше государство

В течение суток противник нанес 51 авиационный удар, в том числе применил 44 "Шахиди". К счастью, все они были сбиты подразделениями Сил обороны Украины. Кроме того, захватчики совершили 55 обстрелов из РСЗО, в том числе и по детской больнице города Херсона.

От обстрелов оккупантов пострадали, в том числе:

На Северском и Слобожанском направлениях. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Свободная Слобода, Эсмань, Екатериновка и Шалыгино – Сумской области и Огурцово, Волчанск и Новомлынск Харьковской области.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Свободная Слобода, Эсмань, Екатериновка и Шалыгино – Сумской области и Огурцово, Волчанск и Новомлынск Харьковской области. На Купянском направлении. Враг обстрелял районы более 15 населённых пунктов. Среди них – Андреевка, Купянск, Кучеривка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Мясожаровка в Луганской области.

Враг обстрелял районы более 15 населённых пунктов. Среди них – Андреевка, Купянск, Кучеривка, Лиман Первый, Ольшана, Орлянское, Кисловка и Котляровка Харьковской области и Новоселовское и Мясожаровка в Луганской области. На Лиманском направлении. Вражеский огонь зафиксирован недалеко от Новоегоровки, Площадки, Невского, Краснопоповки Луганской области и Тернов и Дибровы Донецкой области.

Вражеский огонь зафиксирован недалеко от Новоегоровки, Площадки, Невского, Краснопоповки Луганской области и Тернов и Дибровы Донецкой области. На Бахмутском направлении обстреляно более 15 населенных пунктов. В частности это: Берестово, Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Ступочки, Белая Гора, Константиновка и Дилиевка Донецкой области. Также враг нанес авиаудару возле Белогоровки.

обстреляно более 15 населенных пунктов. В частности это: Берестово, Белогоровка, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Ступочки, Белая Гора, Константиновка и Дилиевка Донецкой области. Также враг нанес авиаудару возле Белогоровки. На Авдеевском направлении. Под огневое влияние попали Водяное, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Под огневое влияние попали Водяное, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении. Огневое поражение потерпели Нескучное, Времевка, Большая Новоселка и Угледар на Донетчине.

Огневое поражение потерпели Нескучное, Времевка, Большая Новоселка и Угледар на Донетчине. На Запорожском направлении. Обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Мусиевка в Запорожье.

Обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Железнодорожное, Орехов, Новоандреевка, Щербаки, Степное и Мусиевка в Запорожье. На Херсонском направлении от вражеских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Тягинки, Новотягинки, Понятовки, Дарьевки, Садового, Станислава и Херсона.

Карта боевых действий на 2 января

Оккупанты пытаются наступать на Востоке

По информации Генштаба, противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении.

Захватчики пытаются улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

Кроме того, в Новопавловском и Запорожском направлениях враг ведет оборону ранее занятых рубежей. На Херсонском – перегруппировка войск, ведет оборону и обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль линии столкновения.

ВСУ героически уничтожают врага

В Генштабе подтвердили огневое поражение 31 декабря районов сосредоточения живой силы и техники оккупантов на территории Запорожской области.

В частности, в районах населенных пунктов Тарасовка, Басань, Пологи, Бердянск, Токмак. Потери противника составили более 175 раненых военнослужащих, уничтожены 12 единиц вооружения и военной техники разного типа и склад боеприпасов врага. Информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

Кроме того, авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Подразделения ракетных войск и артиллерии в сутки поразили 5 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага.