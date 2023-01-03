24 Канал проанализировал данные Генштаба по ситуации на поле боя. Враг несет безумные потери на Донбассе, самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Читайте также Обстрелы "Шахидами" и ликвидация оккупантов в Запорожье: карта боевых действий по состоянию на 2 января

Какая ситуация на Востоке

Как отмечают, оккупанты не отказываются от планов по выходу на административную границу Донецкой области. Основные усилия враг сосредотачивает на поддержании наступательного потенциала и восполнении потерь, в частности, за счет мобилизованных.

Противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении.

Кроме того, оккупанты, за счет переброшенных подразделений из Херсонского направления, предпринимают попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усилить группировки на Новопавловском направлении.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов:

Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Белогоровка Луганской области;

Раздолевка, Соледар, Красна Гора, Подгородное, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Авдеевка, Марьинка Донецкой области.

Россия продолжает терроризировать Украину

С целью оказания давления на руководство и население нашего государства, враг наносит авиационные и ракетные удары, а также артиллерийские обстрелы по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения на территории Украины.

В частности, за прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре.

К слову, все 27 "Шахидов", которые применил противник, сбили Силы обороны Украины. В Генштабе отмечают, что угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры остается на всей территории Украины.

Какая ситуация на направлениях

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам подверглись районы населенных пунктов Липовка, Елино Черниговской области; Волфино, Павловка, Покровка, Майское Сумской области; а также Стрелечья, Старица, Огурцово, Волчанск, Охримовка, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении враг осуществил обстрелы из всего спектра артиллерии районов населенных пунктов Новомлынск, Таволжанка, Двуречная, Лиман Первый, Ольшана, Купянск, Кучеровка, Орлянка, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Первомайское Харьковской области; Новоселовское, Андреевка и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка, Диброва Луганской области, а также Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Спорное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещиевка, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Дылеевка, Майорск, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Веселое, Бердычи, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка, Времевка Донецкой области.

На Запорожском направлении враг совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районах населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Зеленый Гай, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Гуляйпольское, Чаривное, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области; Мусиевка, Червоногригоровка Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает производить обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Херсон, Зеленовка, Инженерное, Молодежное, Антоновка и Берислав Херсонской области, есть пострадавшие среди мирного населения.

Ситуация на фронте по состоянию на 3 января: смотрите карту

Оккупанты несут огромные потери

Генштаб ВСУ подтвердил огненное поражение подразделениями Сил обороны Украины 31 декабря живой силы и военной техники противника в районе населенного пункта Чулаковка Херсонской области. Потери противника составили около 500 военнослужащих ранеными и погибшими.

1 января 2023 подразделения Сил обороны Украины произвели огненное поражение личного состава российских оккупантов в районе населенного пункта Федоровка Херсонской области, количество потерь врага сейчас уточняется.

Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов.

За прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и 3 разведывательных БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за прошедшие сутки произвели огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также радиолокационной станции врага.