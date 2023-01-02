У генштабі ЗСУ наголосили, що загроза подальших авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

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Росіяни продовжують завдавати ударів по Україні

За цю добу противник завдав по Україні 28 авіаційних та ракетних ударів. 27 з них російські окупанти завдали по цивільній інфраструктурі, використовуючи БпЛА "Шахіди". Усі ці дрони було збито.

При цьому росіяни, втрачаючи багато живої сили, продовжують вести наступ на Бахмутському напрямку та намагаються покращити тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках.

Яка ситуація на всіх напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках – без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.

– без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках обстрілів зазнали райони населених пунктів Єліне Чернігівської області, Майське – Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Кам'янка на Харківщині.

зазнали райони населених пунктів Єліне Чернігівської області, Майське – Сумської, а також Стрілеча, Стариця, Вовчанськ і Кам'янка на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог обстріляв з мінометів та реактивної артилерії райони Новомлинська, Дворічної, Лиману Першого, Вільшаної, Куп'янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області та Андріївки й Стельмахівки Луганської області.

ворог обстріляв з мінометів та реактивної артилерії райони Новомлинська, Дворічної, Лиману Першого, Вільшаної, Куп'янська, Орлянки, Котлярівки Харківської області та Андріївки й Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку під вогонь противника потрапили Макіївка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області.

під вогонь противника потрапили Макіївка, Червонопопівка і Діброва на Луганщині, а також Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині.

окупанти продовжують обстрілювати райони населених пунктів Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Костянтинівка, Ступочки, Кліщіївка, Біла Гора, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк на Донеччині. На Авдіївському напрямку ворожий вогонь зафіксували у Бердичах, Авдіївці, Георгіївці, Мар'їнці та Водяному Донецької області.

ворожий вогонь зафіксували у Бердичах, Авдіївці, Георгіївці, Мар'їнці та Водяному Донецької області. На Новопавлівському напрямку під вогневий вплив потрапили: Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Времівка на Донеччині.

під вогневий вплив потрапили: Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Времівка на Донеччині. На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське і Плавні Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині.

ворог завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпільське, Чарівне, Новоданилівка, Оріхів, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське і Плавні Запорізької області та Мусіївка на Дніпропетровщині. На Херсонському напрямку росіяни продовжують обстрілювати населені пункти вздовж правого берега річки Дніпро. Зокрема, від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Херсона, Антонівки та Берислава. Є поранені серед мирного населення.

Росіяни продовжують обкрадати цивільних на окупованих територіях

Російські загарбники продовжують вчиняти протиправні дії стосовно цивільних, зокрема щодо місцевих жителів на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Там окупанти збирають інформацію про осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, та вилучають у них автомобільний транспорт і товари.

Передноворічний подарунок: ЗСУ розповіли про потужну операцію в Макіївці

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 31 грудня, наші захисники влучили в район зосередження російських сил в Макіївці Донецької області. Там було знищено та пошкоджено до 10 одиниць ворожої військової техніки різних типів.

У Генштабі додали, що втрати особового складу окупантів уточнюються. Проте окупанти вже скиглять, що кількість мертвих йде на сотні. До слова, управління стратегічних комунікацій ЗСУ писало про знищення близько 400 осіб. Тим часом місцеві пабліки пишуть про понад 500 підтверджених загиблих росіян станом на ранок 1 січня і 600 разом зі "зниклими безвісти".

Натомість цієї доби, 2 січня, українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження ворога та 5 – по позиціях зенітно-ракетних комплексів РЗСВ.