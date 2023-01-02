В генштабе ВСУ отметили, что угроза дальнейших авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

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Россияне продолжают наносить удары по Украине

За эти сутки противник нанес по Украине 28 авиационных и ракетных ударов. 27 из них российские оккупанты нанесли по гражданской инфраструктуре, используя БпЛА "Шахиды". Все эти дроны были сбиты.

При этом россияне, теряя много живой силы, продолжают наступление на Бахмутском направлении и пытаются улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

Какая ситуация по всем направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях – без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено.

– без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях обстрелов подверглись районам населенных пунктов Елине Черниговской области, Майскому – Сумской, а также Стрелку, Старицу, Волчанск и Каменка в Харьковской области.

подверглись районам населенных пунктов Елине Черниговской области, Майскому – Сумской, а также Стрелку, Старицу, Волчанск и Каменка в Харьковской области. На Купянском направлении враг обстрелял из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлинска, Двухлетней, Лимана Первого, Ольшаной, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области и Андреевки и Стельмаховки Луганской области.

враг обстрелял из минометов и реактивной артиллерии районы Новомлинска, Двухлетней, Лимана Первого, Ольшаной, Купянска, Орлянки, Котляровки Харьковской области и Андреевки и Стельмаховки Луганской области. На Лиманском направлении под огонь противника попали Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области.

под огонь противника попали Макеевка, Червонопоповка и Диброва в Луганской области, а также Терны Донецкой области. На Бахмутском направлении оккупанты продолжают обстреливать районы населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.

оккупанты продолжают обстреливать районы населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмут, Константиновка, Ступочки, Клещиевка, Белая Гора, Курдюмовка, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области. На Авдеевском направлении вражеский огонь зафиксировали в Бердичах, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке и Водяном Донецкой области.

вражеский огонь зафиксировали в Бердичах, Авдеевке, Георгиевке, Марьинке и Водяном Донецкой области. На Новопавловском направлении под огневое влияние попали: Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

под огневое влияние попали: Угледар, Золотая Нива, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области. На Запорожском направлении враг нанес огневой поражение по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Чаривнэ, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области и Мусиевка в Днепропетров

враг нанес огневой поражение по районам населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Чаривнэ, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области и Мусиевка в Днепропетров На Херсонском направлении россияне продолжают обстреливать населенные пункты вдоль правого берега реки Днепр. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Антоновки и Берислава. Есть раненые среди мирного населения.

Россияне продолжают обворовывать гражданских на оккупированных территориях

Российские захватчики продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданских, в частности местных жителей на временно оккупированной территории Херсонской области.

Там оккупанты собирают информацию о лицах, занимающихся предпринимательской деятельностью, и изымают у них автомобильный транспорт и товары.

Предновогодний подарок: ВСУ рассказали о мощной операции в Макеевке

В Генштабе ВСУ сообщили, что 31 декабря наши защитники попали в район сосредоточения российских сил в Макеевке Донецкой области. Там были уничтожены и повреждены до 10 единиц вражеской военной техники разных типов.

В Генштабе добавили, что потери личного состава оккупантов уточняются. Однако оккупанты уже скулят, что количество мертвых идет на сотни. К слову, управление стратегических коммуникаций ВСУ писало об уничтожении около 400 человек. Между тем местные паблики пишут о более чем 500 подтвержденных погибших россиянах по состоянию на утро 1 января и 600 вместе с "пропавшими без вести".