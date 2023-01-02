Генерал Валерий Залужный подвел итоги года для Вооруженных сил Украины, отметив достижения наших воинов в полномасштабной войне с Россией. Так что о достижениях наших защитников и защитниц в течение 2022 года читайте дальше.

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Итоги 2022 года от генерала Залужного

Освобождение территорий

В 2022 году Силы обороны Украины уволили 40% оккупированных от 24 февраля Россией территорий или 28% всех территорий, захваченных страной-агрессором с 2014 года.

После освобождения правобережья Херсонской области и почти всей оккупированной территории Николаевщины площадь освобожденных территорий составляет почти 40 тысяч квадратных километров, что почти равно размеру Швейцарии, Нидерландов или Дании, двум Словениям или четырем Кипрам.

По состоянию на начало 2023 года, Украина продолжает сдерживать врага на сухопутном участке протяженностью 3 786 километров, активные боевые действия продолжаются на линии фронта около 1500 километров.

Потери врага

С 24 февраля украинские воины ликвидировали более 100 тысяч захватчиков, уничтожили более 3 тысяч вражеских танков, 6 тысяч боевых бронированных машин, более 2 тысяч артиллерийских систем, 420 реактивных систем залпового огня, около 300 боевых самолетов и 270 вертолетов врага.

В то же время Воздушные силы ВСУ с начала вторжения уничтожили 1 893 цели. Еще часть целей были уничтожены другими видами войск и подразделениями Сил обороны.

Обучение воинов за границей

С началом вторжения европейские партнеры начали оказывать активную поддержку нашим государствам, в том числе и проводили военные учения на своих полигонах. Обучение подразделений ВСУ проводят на территории 17 стран Европы.

В рамках программ партнеров подготовку за границей прошли более 20 тысяч военнослужащих.

Гуманитарная помощь и эвакуация гражданских

Ряд украинских регионов охватили боевые действия, поэтому в рамках гражданско-военного сотрудничества удалось скоординировать и обеспечить эвакуацию более 600 тысяч человек из районов ведения военных действий

Кроме того, для обеспечения гражданских в этих регионах и на деоккупированных территориях средствами первой необходимости ВСУ помогли в сопровождении и распределении более 2 миллионов тонн гуманитарных грузов (1,7 миллиона – продовольственные грузы, 362 тысячи тонн – средства гигиены и бытовые товары).

Международная военная помощь

Украина начала получать от партнеров необходимые образцы вооружений, боеприпасы и материалы. В этом контексте генерал не назвал конкретные цифры, но выразил благодарность всем партнерам за оказанную помощь, ведь она оказывает существенное влияние на ход боевых действий.

В то же время Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что Украина нуждается в дальнейшем наращивании международной технической поддержки.

Помощь раненым воинам

Несмотря на высокую нагрузку, украинские военные медики делают все возможное для сохранения жизни и здоровья не только военнослужащих, но и гражданского населения.

Более 1 тысячи тяжелораненых бойцов удалось отправить на лечение и реабилитацию в Нидерланды, Францию, Ирландию, Норвегию, Данию, Испанию, Польшу, Германию, Италию, Румынию, США и Израиль.

Масштабные разминирования

В течение 2022 года силами и средствами ВСУ была разминирована территория площадью 1 тысяча 346,22 гектара, свыше 21 гектара лесных массивов, 134,66 километра линий электропередач, 39 километров газопроводов, 182,1 километра дорог, зданий площадью.

Также удалось уничтожить 41,8 тысяч единиц взрывоопасных предметов.

Кроме того, силами и средствами ВСУ удалось построить 4 низководных деревянных моста, грузоподъемностью до 60 тонн, общей длиной 188 метров.

Награждение военных

За мужество и героизм, проявленные во время полномасштабной войны, государственные награды получили почти 29 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил. В частности, 160 удостоены звания Герой Украины.

Кроме того, с начала полномасштабной войны за отличное выполнение боевых задач обороны государства почетные знаки отличия "За мужество и отвагу" получили 44 воинские части, а боевые флаги получили 59 бригад и 2 отдельных батальона.

Слава украинским защитникам и защитницам! Спасибо за защиту!

Вечная память всем, кто отдал свою жизнь за Украину!