Генерал Валерій Залужний підбив підсумки року для Збройних Сил України, відзначивши досягнення наших воїнів у повномасштабній війні з Росією. То ж про здобутки наших захисників та захисниць протягом 2022 року читайте далі.

Зверніть увагу Україна звільнить Крим до осені 2023 року: генерал Ходжес розповів, що для цього потрібно

Підсумки 2022 року від генерала Залужного

Звільнення територій

Протягом 2022 року Сили оборони України звільнили 40% окупованих від 24 лютого Росією територій або ж 28% усіх територій, загарбаних країною-агресором з 2014 року.

Після звільнення правобережжя Херсонської області та майже всієї окупованої території Миколаївщини, площа звільнених територій становить майже 40 тисяч квадратних кілометрів, що майже дорівнює розміру Швейцарії, Нідерландів або Данії чи двом Словеніям або й чотирьом Кіпрам.

Станом на початок 2023 року Україна продовжує стримувати ворога на сухопутній ділянці протяжністю 3 786 кілометрів, активні бойові дії тривають на лінії фронту близько 1 500 кілометрів.

Втрати ворога

Від 24 лютого українські воїни ліквідували понад 100 тисяч загарбників, знищили понад 3 тисячі ворожих танків, 6 тисяч бойових броньованих машин, понад 2 тисячі артилерійських систем, 420 реактивних систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків та 270 гелікоптерів ворога.

Водночас Повітряні сили ЗСУ від початку вторгнення знищили 1 893 цілі. Ще частину цілей знищили інші види військ та підрозділи Сил оборони.

Навчання воїнів за кордоном

З початком вторгнення європейські партнери почали надавати активну підтримку нашій держав, зокрема й проводили військові навчання на своїх полігонах. Навчання підрозділів ЗСУ проводять на території 17 країн Європи.

У межах програм партнерів підготовку за кордоном пройшли понад 20 тисяч військовослужбовців.

Гуманітарна допомога та евакуація цивільних

Низку українських регіонів охопили бойові дії, то ж у межах цивільно-військового співробітництва вдалося скоординувати та забезпечити евакуацію понад 600 тисяч осіб із районів ведення воєнних дій.

Крім того, для забезпечення цивільних в цих регіонах та на деокупованих територіях засобами першої необхідності, ЗСУ допомогли у супроводі та розподілі понад 2 мільйонів тонн гуманітарних вантажів (1,7 мільйона – продовольчі вантажі, 362 тисячі тонн – засоби гігієни та побутові товари.

Міжнародна військова допомога

Україна почала отримувати від партнерів необхідні зразки озброєнь, боєприпаси та матеріалі засоби. У цьому контексті генерал не назвав конкретних цифр, але висловив подяку всім партнерам за надану допомогу, адже вона суттєво впливає на хід бойових дій.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Україна потребує подальшого нарощування міжнародної технічної підтримки.

Допомога пораненим воїнам

Попри високе навантаження, українські військові медики роблять усе можливе для збереження життя та здоров'я не тільки військовослужбовців, але й цивільного населення.

Понад 1 тисячу важкопоранених бійців вдалося відправити на лікування та реабілітацію до Нідерландів, Франції, Ірландії, Норвегії, Данії, Іспанії, Польщі, Німеччини, Італії, Румунії, США та Ізраїлю.

Масштабні розмінування

Протягом 2022 року силами та засобами ЗСУ було розміновано територію площею 1 тисячу 346,22 гектара, понад 21 гектар лісових масивів, 134,66 кілометра ліній електропередач, 39 кілометрів газопроводів, 182,1 кілометра доріг, будівель площею 165,2 кілометра квадратних.

Також вдалося знищити 41,8 тисячі одиниць вибухонебезпечних предметів.

Крім того, силами та засобами ЗСУ вдалося збудувати 4 низьководні дерев'яні мости, вантажопідйомністю до 60 тонн, загальною довжиною 188 метрів.

Нагородження військових

За мужність та героїзм, виявлені під час повномасштабної війни, державні нагороди отримали майже 29 тисяч військовослужбовців Збройних Сил. Зокрема 160 удостоєні звання Герой України.

Крім того, від початку повномасштабної війни за відмінне виконання бойових завдань оборони держави почесні відзнаки "За мужність та відвагу" отримали 44 військові частини, а бойові прапори отримали 59 бригад і 2 окремі батальйони.

Слава українським захисникам та захисницям! Дякуємо за захист!

Вічна пам'ять усім тим, хто віддав своє життя за Україну!