Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що загалом протягом минулої доби на фронті зафіксували 186 бойових зіткнень.

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Яка ситуація на різних напрямках фронту

За словами Генштабу ЗСУ, росіяни, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, атакують позиції українських військових. Сили оборони стійко стримують натиск російських окупантів, завдаючи їм значних втрат.

На Харківському напрямку російські війська продовжували штурмові дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. За словами Генштабу, бої точилися в районах Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося чотири ворожих атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Росіяни намагалися просунутись неподалік Зеленого Гаю, Греківки, Надії, Тернів та Іванівки.

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На Сіверському напрямку окупанти, задявши авіацію, двічі атакували в напрямку Верхньокам'янського та Білогорівки.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили два штурми неподалік Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Торецька та Дружби.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 29 наступальних дій росіян поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Також окупанти активно застосовували авіацію.

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На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 15 атак в районах Старих Тернів, Курахового та Дачного.

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На Времівському напрямку ворожі війська здійснили 47 атак на позиції українських військових біля Успенівки, Янтарного, Костянтинопольського, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного.

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На Оріхівському напрямку ворог сім разів атакував українські позиції неподалік Новоандріївки та П'ятихаток.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили п’ять штурмових дій, противник успіху не мав.

В Курській області Сили оборони України продовжують відбивати атаки підрозділів окупаційної армії. За минулу добу ворог здійснив 41 спробу потіснити українських захисників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За минулу добу втрати російських загарбників склали 1820 осіб. Також українські воїни знешкодили 15 танків, 29 бойових броньованих машин, 32 артилерійських системи, три засоби ППО, 50 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 81 автомобіль.