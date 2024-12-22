Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ. Отмечается, что в целом за прошедшие сутки на фронте зафиксировали 186 боевых столкновений.

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Какова ситуация на разных направлениях фронта

По словам Генштаба ВСУ, россияне, используя свое преимущество в живой силе и технике, атакуют позиции украинских военных. Силы обороны стойко сдерживают натиск российских оккупантов, нанося им значительные потери.

На Харьковском направлении российские войска продолжали штурмовые действия, всего произошло шесть боевых столкновений. По словам Генштаба, бои шли в районах Казачьей Лопани, Высокой Яруги и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз. Россияне пытались продвинуться неподалеку Зеленого Гая, Грековки, Надежды, Тернов и Ивановки.

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На Северском направлении оккупанты, задействовав авиацию, дважды атаковали в направлении Верхнекаменского и Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты совершили два штурма неподалеку Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Торецка и Дружбы.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 29 наступательных действий россиян вблизи Миролюбовки, Луча, Лысовки, Зеленого, Нового Труда, Даченского и Нововасильевки. Также оккупанты активно применяли авиацию.

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На Кураховском направлении Силы обороны отбили 15 атак в районах Старых Тернов, Курахово и Дачного.

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На Времовском направлении вражеские войска совершили 47 атак на позиции украинских военных возле Успеновки, Янтарного, Константинопольского, Новоселки, Благодатного и в направлении Разлива и Одрадного.

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На Ореховском направлении враг семь раз атаковал украинские позиции неподалеку Новоандреевки и Пятихаток.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили пять штурмовых действий, противник успеха не имел.

В Курской области Силы обороны Украины продолжают отражать атаки подразделений оккупационной армии. За минувшие сутки враг совершил 41 попытку потеснить украинских защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 1820 человек. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 29 боевых бронированных машин, 32 артиллерийских системы, три средства ПВО, 50 БпЛА оперативно-тактического уровня и 81 автомобиль.