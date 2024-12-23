Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте сегодня 23 декабря

На Харьковском направлении оккупанты 7 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое, Высокая Яруга, Бугруватка, Старица.

На Купянском – за сутки произошло 7 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кучеровки, Степной Новоселовки, Богуславки, Загрызово и Новой Кристиновки.

На Лиманском направлении россияне атаковали 36 раз. В частности, пытались вклиниться в нашу оборону возле населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Надежда, Ивановка, Терны, Торецк, Григорьевка и в направлении Дружелюбовка, Диброва, Серебрянки.

На Северском – зафиксировано 12 боестолкновений возле Белогоровки, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Кстати, для проведения штурмовых действий в направлении Верхнекаменского враг использовал не только бронетехнику, но и багги и мотоциклы.

На Краматорском направлении российские военные атаковали 7 раз в районе Васюковки, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении – противник совершил 7 атак в районах Торецка и Дружбы.

Какая ситуация на фронте: смотрите на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 37 штурмовых и наступательных действий врага вблизи населенных пунктов Лисовка, Сухая Балка, Луч, Зеленое, Украинка, Даченское, Шевченко, Новоукраинка, Покровск, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Новооленовка.



Агрессор использовал бронетехнику для попыток прорыва нашей обороны неподалеку Зеленого, Даченского, Шевченко, Новоелизаветовки и Новооленевки. Оккупанты не имели успеха. В то же время продолжают накапливать силы.

На Кураховском – Силы обороны отбили 30 вражеских атак. Агрессор пытался продвинуться в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Курахово, Ясеново, Дачное и в направлении Андреевки. В Курахово продолжаются бои в городской застройке.

На Времовском направлении оккупанты совершили 44 штурма наших позиций в районах Большой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времивки и в направлении населенного пункта Багатир.



При отражении штурмов украинские защитники в частности уничтожили 1 танк и 2 ББМ, еще 3 танка и 1 ББМ – повреждены.

На Ореховском – агрессор 1 раз атаковал в районе Новоандреевки.

На Приднепровском – российские захватчики 4 раза пытались вытеснить с позиций подразделения Сил обороны. Впрочем, оккупанты получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями военные преступники активно применяют с территории России артиллерию и ударные БПЛА по районам украинских населенных пунктов.

Операция Сил обороны в Курской области продолжается. За минувшие сутки наши защитники отбили 27 вражеских атак на этом направлении. Враг совершил 440 обстрелов.

Потери России