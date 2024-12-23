Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Яка ситуація на фронті сьогодні 23 грудня

На Харківському напрямку окупанти 7 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Бугруватка, Стариця.

На Куп'янському – за добу відбулося 7 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового й Нової Кристинівки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 36 разів. Зокрема, намагалися вклинитися в нашу оборону біля населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Надія, Іванівка, Терни, Торецьк, Григорівка та в напрямку Дружелюбівки, Діброви, Серебрянки.

На Сіверському – зафіксовано 12 боєзіткнень біля Білогорівки, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки. До речі, для проведення штурмових дій в напрямку Верхньокам'янського ворог використовував не тільки бронетехніку, а й баггі та мотоцикли.

На Краматорському напрямку російські військові атакували 7 разів у районі Васюківки, Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому – противник здійснив 7 атак в районах Торецька та Дружби.

Яка ситуація на фронті: дивіться на карті

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 37 штурмових і наступальних дій ворога поблизу населених пунктів Лисівка, Суха Балка, Промінь, Зелене, Українка, Даченське, Шевченко, Новоукраїнка, Покровськ, Нововасилівка, Новоєлізаветівка та Новооленівка.



Агресор використовував бронетехніку для спроб прориву нашої оборони неподалік Зеленого, Даченського, Шевченко, Новоєлізаветівки та Новооленівки. Окупанти не мали успіху. Водночас продовжують накопичувати сили.

На Курахівському – Сили оборони відбили 30 ворожих атак. Агресор намагався просунутися в районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове, Ясенове, Дачне та у напрямку Андріївки. У Кураховому тривають бої в міській забудові.

На Времівському напрямку окупанти здійснили 44 штурми наших позицій в районах Великої Новосілки, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки й у напрямку населеного пункту Багатир.



При відбитті штурмів українські захисники зокрема знищили 1 танк і 2 ББМ, ще 3 танки й 1 ББМ – пошкоджено.

На Оріхівському – агресор 1 раз атакував в районі Новоандріївки.

На Придніпровському – російські загарбники 4 рази намагалися витіснити з позицій підрозділи Сил оборони. Втім, окупанти отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями воєнні злочинці активно застосовують з території Росії артилерію й ударні БпЛА по районах українських населених пунктів.

Операція Сил оборони в Курській області триває. За минулу добу наші захисники відбили 27 ворожих атак на цьому напрямку. Ворог здійснив 440 обстрілів.

Втрати Росії