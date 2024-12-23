С 24 февраля 2022 года Россия уже потеряла более 776 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 23 декабря 2024 года

  • Личного состава – 776 090 (+1990),
  • танков – 9615 (+6),
  • боевых бронированных машин – 19885 (+15),
  • артиллерийских систем – 21313 (+29),
  • РСЗО – 1256 (+0),
  • средств ПВО – 1030 (+0),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20790 (+55),
  • крылатых ракет – 2948 (+1),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 32039 (+67),
  • специальной техники – 3664 (+2).

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Потери врага на 23 декабря 2024 годаПотери врага на 23 декабря 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ