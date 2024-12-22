Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица". По оккупантам отработала 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

Смотрите также На Купянском направлении – минус 90% техники россиян за 2,5 недели

Как ВСУ уничтожили бронетанковую группу оккупантов

Вражеские бойцы пытались штурмовать на Купянском направлении. Привлекли 5 единиц бронетехники, – 2 танка и 3 БМП с десантом. Впрочем, наша аэроразведка своевременно обнаружила противника.

Украинские защитники атаковали захватчиков еще до подхода к месту высадки вражеского десанта БМП, но не успешно. Уже непосредственно на месте спешивания, когда российская пехота начала покидать боевые машины, наши пилоты начали работать дронами со сбросами.

Оккупанты пытались спастись и спрятать боевую технику. Однако не удалось. Украинские военные уничтожили ее ударами с дронов. Сначала враг потерял БМП, а дальше наши защитники добили танк.

Обе вражеские единицы были полностью уничтожены без возможности восстановления. Личный состав противника, который был брошен в бой, из-за потери техники не смог проводить маневры и наступление. Пытался спрятаться в лесополосе, где он был ликвидирован ударами дронов,

– отметили в ОСГВ "Хортица".

Читайте также Разгром россиян на Купянщине: комбат рассказал, как удалось отразить атаку

Как украинские воины уничтожили российскую бронетанковую группу: смотрите видео